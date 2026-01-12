GENERANDO AUDIO...

Refugio Franciscano denuncia que perros son trasladados. Foto: Cuartoscuro

El Refugio Franciscano alertó sobre un nuevo traslado de 183 perros a un destino no informado, luego de que se difundiera un video del actor y activista Arturo Islas en el que denunció las condiciones en las que permanecían los animales tras haber sido retirados del predio ubicado en Cuajimalpa.

De acuerdo con activistas, el movimiento de los perros se realizó sin notificación previa al Refugio ni información oficial por parte del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Camionetas oficiales trasladan a los perros en la GAM

Según la denuncia difundida en redes sociales, camionetas del Antirrábico y camiones de Limpia arribaron durante la mañana al Deportivo Los Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, para trasladar a los animales.

El presunto operativo ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana, sin que se informara públicamente el destino ni las condiciones del traslado, señalaron integrantes del Refugio.

Video de Arturo Islas muestra a los perros en jaulas

La mañana del 12 de enero se volvió viral un video del actor y activista Arturo Islas, quien logró ingresar a una zona del deportivo donde se encontraban los perros.

En las imágenes se observa a los 183 animales dentro de jaulas, sin posibilidad de moverse, lo que generó indignación en redes sociales.

“Aquí están los perros del Franciscano, este fue su destino (…) con números, como si fueran presidiarios; no tenían ni un solo lugar para recibir a los animales”, declaró Islas en el video difundido.

Gobierno de CDMX asegura que adecuan espacios para los animales

Tras la difusión de la denuncia de Arturo Islas, el Gobierno de la Ciudad de México informó mediante un comunicado que se encuentran adecuando espacios para los perros rescatados del Refugio Franciscano, como ocurrió anteriormente en un recinto de la alcaldía Tlalpan.

Las autoridades aseguraron que los animales cuentan con las condiciones adecuadas en los refugios temporales. Indicaron además que las Secretarías de Medio Ambiente (Sedema) y de Obras y Servicios (Sobse) continúan trabajando para mejorar las condiciones de los animales.

Autoridades no confirman nuevo traslado ni destino

Sin embargo, luego de la publicación más reciente del Refugio Franciscano, las autoridades no se han pronunciado para confirmar el nuevo traslado ni para informar el destino de los 183 perros, en un caso que permanece bajo atención pública debido a información cruzada entre el gobierno y la Asociación Civil.

El 5 de enero, más de 900 perros fueron extraídos del Refugio Franciscano durante un operativo derivado de una supuesta denuncia por maltrato animal.

Activistas han señalado que la acción se realizó en cuestión de minutos y que habría violado una resolución judicial que protegía el inmueble.

