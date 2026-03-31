Hombre cae desde el piso 21 de un hotel de Paseo de la Reforma, en CDMX, y muere

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Muere hombre al caer del piso 21 en Paseo de la Reforma. Foto: Uno TV/Archivo

Un hombre murió luego de caer desde el piso 21 de un hotel ubicado en Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en el nivel señalado con sus pertenencias cuando, por causas aún no esclarecidas, cayó al lobby del inmueble, lo que provocó su fallecimiento en el lugar.

Autoridades investigan causas del hecho

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del hombre. Tampoco se ha determinado si la caída fue resultado de un accidente, un acto voluntario o la posible participación de terceros.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al sitio tras el reporte de los hechos, donde acordonaron la zona para facilitar las labores periciales.

Servicios periciales y Ministerio Público intervienen

Tras el incidente, se dio aviso al Ministerio Público, que inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido.

Peritos realizaron el levantamiento de evidencias en el lugar, mientras continúan las indagatorias para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Sin información adicional sobre el caso

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre posibles testigos directos del incidente. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones.

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