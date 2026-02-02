Incendio en casa de Bosques de las Lomas alerta a bomberos de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Incendio en casa de Bosques de las Lomas. Foto: Raúl Gutiérrez

La mañana de este lunes 2 de febrero de 2026 se registró un incendio en una casa de la colonia Bosques de las Lomas, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México (CDMX), por lo que bomberos se trasladaron hasta este punto de la capital del país.

Incendio en casa de Bosques de las Lomas

Este lunes comenzó a reportarse en redes sociales, como X, un incendio en una casa de la colonia Bosques de las Lomas, en la alcaldía Cuajimalpa de la CDMX, justo en el número 330, por lo que bomberos de la Ciudad de México se trasladaron hasta este punto para ver qué es lo que estaba ocurriendo y sofocar las llamas.

De acuerdo con lo reportado en redes sociales, el fuego en este domicilio capitalino comenzó presuntamente por un corto circuito, por lo que empezaron a incendiarse varios objetos.

Bomberos de la CDMX atendieron el incendio

También a través de sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, Bomberos de la Ciudad de México informaron que recibieron un reporte de incendio en la colonia Bosques de las Lomas, en la alcaldía Cuajimalpa, por lo que acudieron al lugar para “verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada”.

Minutos después, los cuerpos de emergencia señalaron que el fuego comenzó en el primer nivel de un domicilio particular, por lo que se empezaron a quemar varios objetos.

Afortunadamente, los bomberos de la Ciudad de México indicaron que no hubo lesionados y momentos más tarde indicaron que habían concluido con los trabajos.

