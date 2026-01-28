Video: pelea de alumnos de secundaria por poco termina en tragedia

GENERANDO AUDIO...

Un video difundido en redes sociales exhibe una pelea entre alumnos de la Secundaria 252 “Agustín Cué Cánovas”, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, que escaló cuando un tercer joven intervino y sacó un arma, presuntamente con la intención de usarla contra uno de los involucrados.

Intervención de un tercer agresor

De acuerdo con las imágenes, el conflicto inició entre dos estudiantes; sin embargo, un tercer sujeto se sumó para defender a uno de ellos. En un primer momento, el joven lanzó una patada que desestabilizó al estudiante contrario. Minutos después, el mismo agresor tomó la iniciativa de empuñar un arma, lo que elevó el riesgo del enfrentamiento.

Presencia policial frena el hecho

Mientras la riña continuaba, un policía en servicio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que se encontraba cerca del lugar se aproximó para verificar la situación. Al percatarse de que uno de los involucrados portaba un arma, el elemento se acercó de inmediato.

Sin necesidad de forcejear, la presencia del uniformado fue suficiente para disuadir al agresor, quien huyó del sitio para evadir a la autoridad.

Riña termina tras la huida

Tras la salida del joven armado, la pelea se detuvo y no se observa en el video que el arma haya sido accionada. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre detenciones derivadas de este hecho.

