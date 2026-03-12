Falsas mudanzas en redes: estos puntos debes revisar antes de contratar

GENERANDO AUDIO...

Alertan por estafa de empresas de mudanzas. Foto: Uno TV/Gettyiamges

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), a través de la Unidad de Policía Cibernética, alertó en un post vía X a los usuarios de internet sobre una modalidad de fraude que se realiza mediante supuestas empresas de mudanzas que operan en redes sociales y plataformas digitales.

De acuerdo con la dependencia, ciberdelincuentes crean perfiles falsos con logotipos profesionales, documentos apócrifos y precios demasiado bajos para atraer a personas que buscan trasladar sus pertenencias con urgencia.

Las autoridades señalaron que esta modalidad de fraude ha sido detectada en distintos espacios digitales, donde los delincuentes se hacen pasar por compañías de mudanzas legítimas para engañar a las víctimas.

Recomendaciones para evitar caer en fraudes de mudanzas

De acuerdo con la Unidad de Policía Cibernética de la SSC, éstas son algunas medidas para evitar ser víctima de este tipo de estafas:

Verificación física: confirma que la empresa tenga oficinas reales y un número de teléfono fijo

confirma que la empresa tenga oficinas reales y un número de teléfono fijo Desconfía de precios demasiado bajos: si el costo del servicio es muy inferior al promedio del mercado, podría tratarse de una estafa

si el costo del servicio es muy inferior al promedio del mercado, podría tratarse de una estafa Cuidado con los pagos: evita realizar transferencias a cuentas personales de terceros o a cuentas que no estén a nombre de la empresa

evita realizar transferencias a cuentas personales de terceros o a cuentas que no estén a nombre de la empresa Protege tu información: no compartas horarios en los que tu casa estará sola ni detalles de objetos de alto valor antes de verificar que el servicio sea legítimo

La SSC recomendó a los usuarios verificar siempre la autenticidad de las empresas antes de contratar servicios en línea, especialmente cuando se trate de traslados de bienes o mudanzas.

Así operan los estafadores

Según la Policía Cibernética, el primer paso de los delincuentes consiste en ofrecer servicios de mudanza a precios muy por debajo del promedio del mercado, lo que genera interés inmediato entre los usuarios.

Una vez que la víctima se muestra interesada, los estafadores solicitan un anticipo para “apartar” el supuesto servicio, argumentando que es necesario para asegurar la fecha del traslado.

Para ganar confianza, los responsables envían fotografías, documentos falsos o supuestos comprobantes de servicios previos, con el objetivo de aparentar que se trata de una empresa real.

En algunos casos, los delincuentes simplemente desaparecen después de recibir el anticipo. En otros escenarios, sí recogen los objetos, pero posteriormente piden más dinero para completar el servicio y nunca llegan al destino acordado, quedándose tanto con el dinero como con las pertenencias.

