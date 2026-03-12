Alistan protesta antimundialista afuera del Estadio Azteca el 28 de marzo: amagan con cerrar Tlalpan

Llaman a cerrar Tlalpan por reinauguración del Azteca. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), la Asamblea Antimundialista llamó a cerrar Calzada de Tlalpan el próximo 28 de marzo, alrededor del mediodía, a la altura del bajopuente del Estadio Azteca, al sur de la capital.

La acción coincide con la reinauguración del Estadio Banorte. Se prevé el cierre a la circulación, la instalación de un tianguis, intervenciones gráficas y un micrófono abierto. La manifestación es en protesta contra la justa mundialista.

“Ven a jugar a la mega reta contra la inauguración del Estadio Bañorte. Arma tu equipo, súmate al tianguis autogestivo, trae gráfica y participa en las intervenciones”, se lee en la invitación.

También, el Frente Anti-Gentrificación CDMX difundió la información para convocar a vecinos afectados por la gentrificación a sumarse a la manifestación.

  • No es la primera vez que colonos se organizan para protestar contra las obras en la zona, pues —aseguran— las rentas podrían subir y escasear el agua potable.

¿Qué es la gentrificación?

La gentrificación es un proceso urbano en el que un barrio o zona popular comienza a recibir inversiones, nuevos comercios y habitantes con mayor poder adquisitivo, lo que provoca que suban los precios de la vivienda y de los servicios.

Con el tiempo, esto suele provocar que los habitantes originales del lugar ya no puedan pagar las rentas o el costo de vida y terminen desplazándose a otras zonas.

Características de la gentrificación

  • Aumento del precio de rentas y viviendas
  • Llegada de nuevos negocios, cafeterías, restaurantes o espacios culturales
  • Remodelación o modernización de edificios antiguos
  • Desplazamiento de residentes tradicionales por el aumento del costo de vida

