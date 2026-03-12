Alistan protesta antimundialista afuera del Estadio Azteca el 28 de marzo: amagan con cerrar Tlalpan
En la Ciudad de México (CDMX), la Asamblea Antimundialista llamó a cerrar Calzada de Tlalpan el próximo 28 de marzo, alrededor del mediodía, a la altura del bajopuente del Estadio Azteca, al sur de la capital.
La acción coincide con la reinauguración del Estadio Banorte. Se prevé el cierre a la circulación, la instalación de un tianguis, intervenciones gráficas y un micrófono abierto. La manifestación es en protesta contra la justa mundialista.
“Ven a jugar a la mega reta contra la inauguración del Estadio Bañorte. Arma tu equipo, súmate al tianguis autogestivo, trae gráfica y participa en las intervenciones”, se lee en la invitación.
También, el Frente Anti-Gentrificación CDMX difundió la información para convocar a vecinos afectados por la gentrificación a sumarse a la manifestación.
- No es la primera vez que colonos se organizan para protestar contra las obras en la zona, pues —aseguran— las rentas podrían subir y escasear el agua potable.
¿Qué es la gentrificación?
La gentrificación es un proceso urbano en el que un barrio o zona popular comienza a recibir inversiones, nuevos comercios y habitantes con mayor poder adquisitivo, lo que provoca que suban los precios de la vivienda y de los servicios.
Con el tiempo, esto suele provocar que los habitantes originales del lugar ya no puedan pagar las rentas o el costo de vida y terminen desplazándose a otras zonas.
Características de la gentrificación
- Aumento del precio de rentas y viviendas
- Llegada de nuevos negocios, cafeterías, restaurantes o espacios culturales
- Remodelación o modernización de edificios antiguos
- Desplazamiento de residentes tradicionales por el aumento del costo de vida
