Jacarandas, un emblema turístico de la Ciudad de México, así llegaron a la capital mexicana

La floración de jacarandas pinta de violeta avenidas en CDMX. Foto: Gob. CDMX

Con la llegada de la primavera, la Ciudad de México (CDMX) se transforma en un paisaje de tonos violetas y lilas gracias a la floración de las Jacarandas, árboles que se han convertido en uno de los símbolos visuales más representativos de la capital.

Cada año, entre febrero y abril, miles de jacarandas florecen en calles, avenidas, plazas y parques, generando uno de los espectáculos naturales más fotografiados por turistas nacionales y extranjeros.

Además de su impacto visual, la temporada de jacarandas también representa un impulso para el turismo y la economía local, al incrementar la afluencia de visitantes en zonas emblemáticas de la ciudad.

La secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto Guerrero, destacó que este fenómeno natural se ha convertido en una experiencia turística distintiva de la capital.

“Cada primavera, las jacarandas transforman el paisaje urbano de la Ciudad de México y convierten calles, avenidas y parques en grandes corredores violetas que invitan a recorrer la ciudad caminando”.

¿Cómo llegaron las jacarandas a la Ciudad de México?

Aunque hoy forman parte del paisaje urbano, las jacarandas no son originarias de México.

Este árbol proviene de Sudamérica, principalmente de Brasil, Argentina y Uruguay, y su llegada a la capital mexicana se remonta al siglo XIX, cuando la ciudad vivía un proceso de modernización inspirado en las grandes capitales europeas.

Su introducción está vinculada al paisajista japonés Tatsugoro Matsumoto, quien participó en el diseño de jardines en sitios como el Castillo de Chapultepec y varias residencias de la colonia Roma.

Inicialmente, se buscaba plantar cerezos japoneses, similares a los que florecen en Japón, pero el clima de la capital no era adecuado para su crecimiento. Como alternativa, Matsumoto introdujo las jacarandas, que se adaptaron con facilidad y terminaron convirtiéndose en parte esencial del paisaje urbano.

Floración impulsa turismo y actividad económica

Durante la temporada de floración, corredores turísticos como Paseo de la Reforma, Bosque de Chapultepec, la zona Roma–Condesa y Coyoacán se convierten en escenarios naturales que atraen a miles de visitantes.

El fenómeno también impulsa el llamado turismo fotográfico, ya que visitantes recorren la ciudad para capturar imágenes de las avenidas cubiertas por flores moradas.

Las autoridades turísticas destacan que este espectáculo natural ha colocado a la capital mexicana en el circuito internacional de ciudades con jacarandas, junto con lugares como Pretoria, Sídney y Buenos Aires.

Jacarandas también aportan beneficios ambientales

Además de su valor turístico y cultural, las jacarandas cumplen funciones ambientales dentro de la ciudad.

Estos árboles pueden vivir hasta 50 años y ayudan a proporcionar sombra, frescura y captura de partículas contaminantes, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire y mitigar el calor urbano.

La temporada también coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, lo que ha llevado a que el color violeta de sus flores sea asociado con las movilizaciones y expresiones sociales del 8 de marzo, convirtiendo el paisaje urbano en un escenario simbólico para diversas manifestaciones.

La directora del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Jennie Shrem Serur, señaló que este fenómeno natural representa uno de los momentos más representativos de la capital.

“La temporada de jacarandas es uno de los momentos más especiales de la Ciudad de México. No solo transforma el paisaje urbano, también refleja la identidad, la cultura y la memoria colectiva de quienes habitan la ciudad”.

