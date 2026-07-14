Filtran video de la balacera en una fiesta clandestina en la CDMX

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Tiroteo en la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Una fiesta clandestina con menores de edad terminó en una balacera en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, compartió en redes sociales el video del tiroteo que dejo un muerto y tres lesionados.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita; se recomienda discreción:

SE ARMAN los BALAZOS en “EL POLLO MORDIDO"

Así tenían una fiesta clandestina en este salón de eventos de @A_VCarranza

Había menores de edad, alcohol, drogas…

Y así se armó el tiroteo y la avalancha de gente huyendo.

1 menor murió, 3 quedaron heridos

Agentes de @SSC_CDMX… pic.twitter.com/DjRd6TfB5f — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 13, 2026

Se desata balacera en fiesta clandestina en la CDMX

De acuerdo con la información que compartió Carlos Jiménez, el pasado 9 de julio se llevó a cabo una fiesta clandestina en un establecimiento conocido como “El Pollo Mordido”, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

El lugar funciona como salón de eventos y permitió que se realizará una fiesta con menores de edad en la que se ofrecían bebidas alcohólicas y drogas.

Las imágenes muestran a los jóvenes reunidos alrededor de una pista de baile, disfrutando de la fiesta, cuando uno de los asistentes saca un arma de fuego y comienza a disparar; al escuchar los disparos los asistentes huyeron hacia la salida. Hasta el momento se desconoce qué originó el tiroteo.

Los reportes mencionan que el saldo fue de un menor muerto y tres lesionados. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detuvo a cuatro sospechosos.

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