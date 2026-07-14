Trabajadores del INAH y personas no binarias encabezarán protestas y actividades en CDMX este 14 de julio

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Empleados del INAH exigen aumento salarial. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 14 de julio se registrarán 25 protestas y concentraciones en la Ciudad de México (CDMX), principalmente de trabajadores del INAH y personas no binarias, así como actividades relacionadas al Mundial 2026.

De forma específica, habrá una marcha; cinco concentraciones; cuatro citas agendadas y 15 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Destacan protestas de trabajadores del INAH y de personas no binarias, así como actividades relacionadas a la semifinal entre Francia y España este 14 de julio en CDMX.

Protestas y actividades en CDMX este 14 de julio

Comunidad estudiantil de la Escuela Nacional de Antropología e Historia

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Secretaría de Cultura.

Secretaría de Cultura. Motivo: Protestarán por la falta de pago de viáticos para prácticas de campo y por el incremento salarial de docentes de asignatura.

Protestarán por la falta de pago de viáticos para prácticas de campo y por el incremento salarial de docentes de asignatura. Aforo: 80 personas.

Agrupación No Binaria de la Ciudad de México

Hora: 11:30 horas (inicio de la marcha a las 12:00 horas).

11:30 horas (inicio de la marcha a las 12:00 horas). Lugar: Hemiciclo a Juárez.

Hemiciclo a Juárez. Motivo: En el marco del Día de la Visibilidad No Binaria realizarán la “4ª Marcha No Binaria 2026” para promover el respeto, la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las personas no binarias, además de exigir un alto a la discriminación y la violencia institucional.

En el marco del Día de la Visibilidad No Binaria realizarán la “4ª Marcha No Binaria 2026” para promover el respeto, la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las personas no binarias, además de exigir un alto a la discriminación y la violencia institucional. Destino: Dirección General del Registro Civil, ubicada en Arcos de Belén 19, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Dirección General del Registro Civil, ubicada en Arcos de Belén 19, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Aforo: 300 personas.

Pensionados y Trabajadores del Centro Nacional de Control de Energía

Hora: 08:30 horas.

08:30 horas. Lugar: Centro Nacional de Control de Energía, alcaldía Álvaro Obregón.

Centro Nacional de Control de Energía, alcaldía Álvaro Obregón. Motivo: Exigen el pago oportuno e íntegro de las pensiones y el respeto a los derechos laborales y de seguridad social.

Exigen el pago oportuno e íntegro de las pensiones y el respeto a los derechos laborales y de seguridad social. Aforo: 90 personas.

Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C.

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Fiscalía General de la República, colonia Doctores.

Fiscalía General de la República, colonia Doctores. Motivo: Solicitan que se investigue al dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y otras irregularidades.

Solicitan que se investigue al dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y otras irregularidades. Aforo: 150 personas.

Habitantes del municipio de Ecatepec, Estado de México

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Motivo: Realizarán la “4ª Cadena Humana por el Agua Limpia en Ecatepec” para exigir acciones que garanticen el acceso al agua potable y la renovación de la infraestructura hidráulica.

Realizarán la “4ª Cadena Humana por el Agua Limpia en Ecatepec” para exigir acciones que garanticen el acceso al agua potable y la renovación de la infraestructura hidráulica. Aforo: 50 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Motivo: Instalarán mesas para recabar firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Instalarán mesas para recabar firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas.

Citas agendadas para hoy

Padres de familia y comunidad estudiantil del CECyT No. 6 “Miguel Othón de Mendizábal”

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz” del IPN.

Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz” del IPN. Motivo: Mesa de diálogo para atender la regularización de la documentación de estudiantes.

Mesa de diálogo para atender la regularización de la documentación de estudiantes. Aforo: 100 personas.

Asamblea del Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa

Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno.

Secretaría de Gobierno. Motivo: Solicitan un precio justo en el cobro del agua potable y del impuesto predial.

Solicitan un precio justo en el cobro del agua potable y del impuesto predial. Aforo: 10 personas.

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas del Municipio de Chimalhuacán, Estado de México

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Secretaría de Gobernación.

Secretaría de Gobernación. Motivo: Exigen detener un desarrollo inmobiliario en la zona conocida como “El Moño” y defender las tierras del lago de Texcoco.

Exigen detener un desarrollo inmobiliario en la zona conocida como “El Moño” y defender las tierras del lago de Texcoco. Aforo: 20 personas.

Vecinos de la colonia Pradera, alcaldía Gustavo A. Madero

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Sede de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Sede de la alcaldía Gustavo A. Madero. Motivo: Solicitan que continúe el retiro de un enrejado que, aseguran, obstaculiza el paso peatonal.

Solicitan que continúe el retiro de un enrejado que, aseguran, obstaculiza el paso peatonal. Aforo: 30 personas.

Eventos relacionados con el Mundial 2026

Festival Campo Marte 26 : Campo Marte, desde las 08:00 horas.

: Campo Marte, desde las 08:00 horas. México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge” : Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas.

: Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas. Festivales Futboleros en la CDMX : Diversas sedes de la ciudad, con transmisión de partidos en pantallas gigantes.

: Diversas sedes de la ciudad, con transmisión de partidos en pantallas gigantes. FIFA Fan Festival : Zócalo capitalino, a partir de las 11:30 horas.

: Zócalo capitalino, a partir de las 11:30 horas. Play Passion : Hipódromo de las Américas, desde las 12:00 horas.

: Hipódromo de las Américas, desde las 12:00 horas. Fan Fest Gustavo A. Madero “Big Metra” : Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, desde las 15:00 horas.

: Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, desde las 15:00 horas. Futlán, Tierra de Futbol : Parque Aztlán.

: Parque Aztlán. Gigantes del Futbol: Corredor Paseo de la Reforma.

Toma rutas alternas y anticipa tus traslados en CDMX para evitar retrasos por las protestas y actividades de este 14 de julio.

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