Trabajadores del INAH y personas no binarias encabezarán protestas y actividades en CDMX este 14 de julio
Este martes 14 de julio se registrarán 25 protestas y concentraciones en la Ciudad de México (CDMX), principalmente de trabajadores del INAH y personas no binarias, así como actividades relacionadas al Mundial 2026.
De forma específica, habrá una marcha; cinco concentraciones; cuatro citas agendadas y 15 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Destacan protestas de trabajadores del INAH y de personas no binarias, así como actividades relacionadas a la semifinal entre Francia y España este 14 de julio en CDMX.
Protestas y actividades en CDMX este 14 de julio
Comunidad estudiantil de la Escuela Nacional de Antropología e Historia
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Cultura.
- Motivo: Protestarán por la falta de pago de viáticos para prácticas de campo y por el incremento salarial de docentes de asignatura.
- Aforo: 80 personas.
Agrupación No Binaria de la Ciudad de México
- Hora: 11:30 horas (inicio de la marcha a las 12:00 horas).
- Lugar: Hemiciclo a Juárez.
- Motivo: En el marco del Día de la Visibilidad No Binaria realizarán la “4ª Marcha No Binaria 2026” para promover el respeto, la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las personas no binarias, además de exigir un alto a la discriminación y la violencia institucional.
- Destino: Dirección General del Registro Civil, ubicada en Arcos de Belén 19, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
- Aforo: 300 personas.
Pensionados y Trabajadores del Centro Nacional de Control de Energía
- Hora: 08:30 horas.
- Lugar: Centro Nacional de Control de Energía, alcaldía Álvaro Obregón.
- Motivo: Exigen el pago oportuno e íntegro de las pensiones y el respeto a los derechos laborales y de seguridad social.
- Aforo: 90 personas.
Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C.
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Fiscalía General de la República, colonia Doctores.
- Motivo: Solicitan que se investigue al dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y otras irregularidades.
- Aforo: 150 personas.
Habitantes del municipio de Ecatepec, Estado de México
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Motivo: Realizarán la “4ª Cadena Humana por el Agua Limpia en Ecatepec” para exigir acciones que garanticen el acceso al agua potable y la renovación de la infraestructura hidráulica.
- Aforo: 50 personas.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
- Motivo: Instalarán mesas para recabar firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30 personas.
Citas agendadas para hoy
Padres de familia y comunidad estudiantil del CECyT No. 6 “Miguel Othón de Mendizábal”
- Hora: 12:00 horas.
- Lugar: Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz” del IPN.
- Motivo: Mesa de diálogo para atender la regularización de la documentación de estudiantes.
- Aforo: 100 personas.
Asamblea del Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa
- Hora: 16:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno.
- Motivo: Solicitan un precio justo en el cobro del agua potable y del impuesto predial.
- Aforo: 10 personas.
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas del Municipio de Chimalhuacán, Estado de México
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Secretaría de Gobernación.
- Motivo: Exigen detener un desarrollo inmobiliario en la zona conocida como “El Moño” y defender las tierras del lago de Texcoco.
- Aforo: 20 personas.
Vecinos de la colonia Pradera, alcaldía Gustavo A. Madero
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Sede de la alcaldía Gustavo A. Madero.
- Motivo: Solicitan que continúe el retiro de un enrejado que, aseguran, obstaculiza el paso peatonal.
- Aforo: 30 personas.
Eventos relacionados con el Mundial 2026
- Festival Campo Marte 26: Campo Marte, desde las 08:00 horas.
- México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”: Monumento a la Madre, desde las 10:00 horas.
- Festivales Futboleros en la CDMX: Diversas sedes de la ciudad, con transmisión de partidos en pantallas gigantes.
- FIFA Fan Festival: Zócalo capitalino, a partir de las 11:30 horas.
- Play Passion: Hipódromo de las Américas, desde las 12:00 horas.
- Fan Fest Gustavo A. Madero “Big Metra”: Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, desde las 15:00 horas.
- Futlán, Tierra de Futbol: Parque Aztlán.
- Gigantes del Futbol: Corredor Paseo de la Reforma.
Toma rutas alternas y anticipa tus traslados en CDMX para evitar retrasos por las protestas y actividades de este 14 de julio.
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