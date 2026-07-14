PAN CDMX denuncia a Rubalcava por malversación de 114 mdp en obras de renovación del Metro

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Remodelaciones en el Metro Hidalgo. Foto: Cuartoscuro

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México (CDMX) presentó una denuncia ante la Contraloría local en contra de Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, por presunta malversación de casi 114 millones de pesos (mdp) durante las obras de remodelación por el Mundial 2026.

Denuncian a Adrián Rubalcaba por presunta malversación de fondos en las remodelaciones del Metro

De acuerdo con la denuncia que presentó el PAN, el Metro otorgó un contrato por 113.9 millones de pesos a la empresa INDHR, S.A. de C.V. para que realizará las obras de remodelación en las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Viaducto de la Línea 2.

Además de INDHR, S.A. de C.V., en las obras también participaron Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V y Asfaltos, Proyectos e Ingeniería de Puebla S.A. de C.V.

Entre las tres empresas existen vínculos de accionistas y representantes legales, por lo que se sospecha que todo fue una simulación entre un solo grupo empresarial: Consorcio Aristos, ligado a Adrián Rubalcava.

Esta no es la primera vez que INDHR, S.A. de C.V. se ve involucrada con el actual director del Metro. Cuando Rubalcava se desempeñaba como alcalde de Cuajimalpa también recibió diversos contratos por un monto acumulado de 47.9 millones de pesos, aproximadamente.

PAN denuncia que las remodelaciones del Metro solo fueron estéticas

Los representantes de Acción Nacional comentaron que las remodelaciones del Metro solo fueron estéticas y superficiales mientras que no se invirtió en solucionar los problemas de fondo que afectan al sistema de transporte público.

“Ahí están los problemas que tanto hemos arrastrado, el Metro cuando llueve sigue teniendo marcha lenta, cuando llueve lo tenemos inundado de goteras, sigue teniendo las escaleras eléctricas sin funcionar y van dos veces que se inunda en menos de 15 días”, declaró Andrés Sánchez Miranda, diputado local del PAN.

Metro de la CDMX pago 224 mil pesos por cuatro candelabros

El director del Metro declaró hace unos días que cuatro candelabros de gran tamaño costaron 56 mil pesos cada uno, lo que equivale a 224 mil pesos, mientras que el resto de los faroles y candelabros pequeños tuvieron un precio de entre 3 mil y 4 mil pesos, dependiendo del modelo.

Durante su intervención, el director del Metro rechazó que los muros verdes instalados en la estación tengan un costo excesivo. Afirmó que el metro cuadrado tuvo un costo de 5 mil 600 pesos, cifra que, dijo, se encuentra por debajo del valor comercial, el cual estimó entre 7 mil 400 y 10 mil pesos por metro cuadrado.

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