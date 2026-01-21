Fiscalía CDMX vincula a proceso a joven por homicidio; envió el video del crimen a su mamá

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Ulises “N”, un joven de 18 años, por su probable participación en el delito de homicidio, ocurrido el 17 de enero de 2026 en Milpa Alta.

De acuerdo con la investigación, el imputado fue localizado y detenido a dos kilómetros del lugar de los hechos, donde también se le aseguró un arma blanca presuntamente relacionada con el crimen.

Un juez ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria.

Homicidio quedó al descubierto tras denuncia familiar

La FGJCDMX informó que la madre del imputado presentó la denuncia luego de recibir fotografías y videos enviados por su hijo a través de mensajería instantánea, en los que presuntamente reconocía haber privado de la vida a un hombre con un arma blanca.

En dichos mensajes, Ulises “N” indicó que se encontraba en un evento musical en la alcaldía Xochimilco, lo que permitió a las autoridades obtener información clave para iniciar las indagatorias y ubicar el sitio donde habría ocurrido el homicidio.

Con estos datos, agentes de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron un operativo en el pueblo de San Agustín Ohtenco, en Milpa Alta.

Detención del imputado y avances del caso

Los agentes localizaron a un hombre sin vida y posteriormente identificaron al presunto responsable caminando a varias calles del sitio. El joven fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, junto con el arma asegurada.

En la audiencia inicial, la Fiscalía presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial, que determinó la vinculación a proceso de Ulises “N”. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y ordenó su ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Las autoridades indicaron que las grabaciones enviadas por el imputado forman parte de la carpeta de investigación y son analizadas por peritos especializados.

