CDMX registra 11 fugas de gas al día; arranca “Detector que Salva”

La Ciudad de México (CDMX) registra 11 fugas de gas al día, de acuerdo con cifras oficiales, por lo que el Gobierno capitalino puso en marcha el programa “Detector que Salva”, una estrategia de prevención que contempla la entrega inicial de 10 mil dispositivos para la detección temprana de riesgos en viviendas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que esta política pública surge ante el registro de alrededor de 4 mil incidentes anuales relacionados con fugas de gas en la CDMX, una problemática que ha derivado en explosiones, incendios e intoxicaciones. El arranque del programa se realizó en la alcaldía Coyoacán.

“Detector que Salva”, estrategia de prevención en la CDMX

Durante el evento, Clara Brugada subrayó que la prevención es un eje central de su administración y llamó a fortalecer la cultura del autocuidado en los hogares. “Podemos evitar las tragedias si todos prevenimos; la prevención es nuestra fuerza”, afirmó la mandataria capitalina.

Detalló que los detectores de gas entregados monitorean de manera permanente el aire en espacios cerrados, mediante sensores que identifican alteraciones en la composición del ambiente antes de que se conviertan en un riesgo mayor.

Fugas de gas en CDMX: riesgos que buscan prevenir

Las autoridades capitalinas explicaron que los dispositivos permiten reducir tres riesgos principales: explosiones o incendios por acumulación de gases inflamables, intoxicaciones por monóxido de carbono y asfixia por disminución de oxígeno en espacios cerrados.

Brugada Molina indicó que el programa forma parte de una política integral de protección civil, que combina prevención, información y capacitación, por lo que instruyó a Protección Civil, al Heroico Cuerpo de Bomberos y a las alcaldías a reforzar las acciones comunitarias.

40% de capitalinos viven en unidades habitacionales

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, señaló que cerca del 40% de la población capitalina vive en unidades habitacionales, por lo que reforzar la gestión de riesgos es una prioridad.

Explicó que los programas de mejoramiento y construcción de vivienda incorporarán medidas de seguridad en instalaciones de gas. “Siempre incluirán un refuerzo en la seguridad de las instalaciones de gas para asegurar que estén en buen estado y ventiladas”, puntualizó.

¿Qué hacer si se detecta una alarma por fuga de gas? Planes familiares y capacitación en protección civil

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, destacó la importancia de contar con un plan familiar de protección civil. Informó que, tan sólo en la unidad habitacional donde arrancó el programa, se entregaron 800 planes familiares.

“El detector, junto con un extintor y la capacitación, permite una reacción rápida y oportuna”, señaló, al explicar que ante una alarma se debe ventilar el área, cerrar llaves de paso y llamar al 911.

¿Dónde y cómo instalar los detectores de gas?

Urzúa Venegas recomendó instalar los dispositivos en cada nivel del hogar, en pasillos y corredores, evitando colocarlos dentro de cocinas o baños para prevenir falsas alarmas. Precisó que, si se instalan en el techo, deben ir centrados y, si se colocan en la pared, a una distancia de entre 10 y 20 centímetros del techo.

Durante una demostración, la subsecretaria de Atención a Unidades Habitacionales, Guadalupe Chávez, mostró el funcionamiento del equipo. “Escuchen la alarma que los salva”, expresó al activarse el sonido del detector, mientras explicaba que ante una alerta no se debe encender la luz, se deben abrir puertas y ventanas, salir del inmueble y llamar a emergencias.

