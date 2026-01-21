¿Licencia de conducir permanente antigua sigue vigente?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages / Ilustrativa

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México, tramitada entre 2001 y 2007, continúa vigente y representa un beneficio significativo para quienes la tramitaron en ese entonces, ya que permite conducir vehículos de uso particular sin renovaciones.

Este documento oficial sigue siendo reconocido por las autoridades y mantiene validez legal, siempre que se utilice exclusivamente para fines personales y no comerciales.

Reactivación del trámite de licencia permanente

A finales de 2024, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la reapertura del trámite de licencia permanente, lo que generó una alta demanda ciudadana debido a los beneficios que ofrece. Ante este escenario, las autoridades determinaron que el proceso permanecerá disponible hasta el último día de 2026, permitiendo que más personas puedan acceder a este tipo de licencia.

El objetivo principal es facilitar la movilidad, reducir costos administrativos y simplificar el acceso a un documento oficial de largo plazo.

Tipos de licencias para conducir en CDMX

Actualmente, existen tres licencias para uso particular:

Licencia tipo A : autoriza conducir automóviles particulares .

Costo aproximado: Mil 500 pesos .

: autoriza conducir . Costo aproximado: . Licencia tipo A1 : destinada únicamente a motociclistas .

Costo: 525 pesos .

: destinada únicamente a . Costo: . Licencia tipo A2: permite manejar automóviles y motocicletas.

Costo: Mil 042 pesos.

Es importante señalar que la licencia tipo A2 no se incluye en el esquema de licencia permanente, por lo que requiere renovación periódica.

Restricciones de uso de la licencia permanente

La licencia permanente sólo es válida para uso particular. No puede emplearse si el conductor trabaja como repartidor, presta servicios mediante aplicaciones digitales, ofrece transporte de pasajeros o utiliza el vehículo con fines laborales.

En estos casos, la normativa establece la obligación de contar con una licencia específica para uso comercial.

Uso de motocicleta con licencia permanente antigua

Las personas que poseen una licencia permanente emitida entre 2001 y 2007 pueden conducir motocicletas sin ser sancionadas, siempre que no realicen actividades comerciales.

De acuerdo con la normatividad vigente, dicha licencia autoriza legalmente la conducción de automóvil y motocicleta, siempre que el uso sea estrictamente personal.

Prácticamente, la licencia de conducir permanente en CDMX sigue siendo válida, funcional y legal para quienes la obtuvieron en su momento, incluso para motociclistas, siempre que se respeten las restricciones de uso particular.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.