No solo el 18 de febrero: alerta sísmica sonará 2 veces más en CDMX

En CDMX se realizarán 3 simulacros de sismo. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX) no sonará únicamente el próximo 18 de febrero. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en la capital del país se realizan tres simulacros sísmicos este año, como parte de la estrategia permanente de prevención ante la alta actividad sísmica.

¿Cuándo son los 3 simulacros en CDMX?

Durante un acto público en la alcaldía Benito Juárez, donde encabezó la entrega de trabajos de remodelación en Unidades Habitacionales, Brugada reiteró el llamado a la ciudadanía para participar en el Simulacro Sísmico del miércoles 18 de febrero, a las 11:00 horas, ejercicio que marcará el primero del año.

La mandataria capitalina recordó que, además del simulacro de febrero, se realizará otro en mayo y el tradicional del 19 de septiembre, con el objetivo de que la población se mantenga preparada y sepa cómo actuar ante un sismo real.

“Y hablando de las alertas, quiero reiterar e informarles, que el 18 de febrero vamos a tener un simulacro de sismo. Como ustedes saben, tres veces al año, en esta Ciudad de México, vamos a tener simulacros. Éste es uno, a inicios del año, el 18 de febrero. El siguiente va a ser en mayo y el siguiente será el clásico, el 19 de septiembre”, indicó.

Durante el simulacro del 18 de febrero se activarán las bocinas y alarmas ubicadas en la vía pública, por lo que se pidió a la población actuar con responsabilidad, sin pánico, y aprovechar el ejercicio para ensayar tiempos de evacuación.

Brugada hizo un llamado específico a las Unidades Habitacionales para sumarse al ejercicio, al señalar que en estos espacios vive un gran número de personas y es fundamental que vecinas y vecinos sepan cómo reaccionar ante una emergencia. En ese sentido, solicitó a la Subsecretaría de Unidades Habitacionales promover la participación en todos los conjuntos habitacionales de la ciudad.

Asimismo, recordó la importancia de contar con una mochila de vida lista antes de salir de casa, como parte de las acciones básicas de Protección Civil para reducir riesgos y salvar vidas.

La jefa de Gobierno de CDMX insistió en que la prevención y la organización comunitaria son clave para enfrentar cualquier eventualidad sísmica en la capital del país.

