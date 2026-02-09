Te piden ayuda y te roban: alertan nuevo modus operandi en Metrobús CDMX

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, hay un nuevo método de robo. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), los robos y estafas continúan evolucionando. Usuarios de redes sociales alertaron sobre una nueva modalidad delictiva detectada en el transporte público, en la que participan personas de la tercera edad para generar confianza entre las víctimas.

¿Qué se sabe del robo en CDMX?

La denuncia fue difundida a través de la cuenta de X, antes Twitter, @TlalpanVecinos. De acuerdo con el reporte, un hombre de la tercera edad se aproxima a los usuarios para pedir ayuda, bajo el pretexto de localizar una sucursal bancaria. Posteriormente, un segundo sujeto, descrito como alto y robusto, se suma a la conversación para reforzar la historia y convencer a la víctima de acompañarlos.

Una vez que la persona acepta ayudar, los presuntos delincuentes la hacen descender del Metrobús. Para confundirla aún más, el adulto mayor señala que viaja acompañado de un menor, quien supuestamente los espera en el estacionamiento de una conocida tienda de autoservicio.

Durante el trayecto hacia el supuesto estacionamiento, los sujetos amagan a la víctima y la despojan de sus pertenencias.

“La denuncia ya fue realizada, pero considero importante hacerlo público, ya que he sabido de otros casos similares, donde utilizan a personas de la tercera edad para generar confianza”, señaló la cuenta @TlalpanVecinos.

Ante esta situación, se exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, como:

No acompañar a personas desconocidas, aunque aparenten ser inofensivas

Desconfiar de historias que busquen generar urgencia o lástima

Solicitar apoyo del personal del Metrobús o de seguridad del lugar

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió en el Metrobús y la víctima fue obligada a descender en la estación Perisur, de la Línea 1, que corre de Indios Verdes a El Caminero.

