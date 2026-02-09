Remodelación de Línea 2: cómo llegar al Zócalo sin Metro

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

La remodelación de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) ha provocado cierres temporales en estaciones clave del Centro Histórico, lo que ha obligado a miles de usuarios a modificar sus rutas para llegar al Zócalo capitalino sin utilizar este transporte.

Ante esta situación, autoridades de movilidad recomendaron utilizar estaciones cercanas como:

Bellas Artes (Líneas 2 y 8)

San Juan de Letrán (Línea 8)

Isabel la Católica (Línea 1)

También se sugiere usar el Metrobús, especialmente las Líneas que circulan por Eje Central y Paseo de la Reforma, así como el sistema de Ecobici o transporte público concesionado que llega al primer cuadro de la ciudad.

Los trabajos forman parte de un programa de mantenimiento y modernización con el objetivo de mejorar la seguridad y el servicio en una de las Líneas más antiguas y utilizadas del Metro. Mientras concluyen las obras, las autoridades pidieron a la población salir con anticipación y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

