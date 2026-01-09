GENERANDO AUDIO...

Animales de Refugio Franciscano mostraban maltrato. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de la Ciudad de México justificaron el desalojo de animales del Refugio Franciscano, realizado el 7 de enero de 2026, al señalar que la intervención respondió a denuncias ciudadanas por presunto maltrato animal y a dictámenes veterinarios que documentaron condiciones graves de hacinamiento, insalubridad y falta de atención médica.

La acción fue encabezada por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la PAOT, y se llevó a cabo mientras continúa un proceso judicial por el predio que disputan el refugio y la Fundación Haghenbeck.

Denuncias y dictámenes veterinarios detonaron la intervención

De acuerdo con la información oficial, las denuncias por maltrato o crueldad animal fueron presentadas en diciembre de 2025. A partir de ellas, personal pericial en medicina veterinaria forense realizó inspecciones en el inmueble ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

Los dictámenes señalaron afectaciones severas al bienestar animal, entre ellas hacinamiento extremo, condiciones insalubres, desnutrición, enfermedades crónicas sin tratamiento y omisiones reiteradas en la atención médica, lo que, según las autoridades, hacía inviable mantener a los animales en el lugar.

Más de 900 animales estaban en el Refugio Franciscano

Previo a la intervención del 7 de enero de 2026, las autoridades contabilizaron 936 animales en el Refugio Franciscano, de los cuales 897 eran caninos y 39 felinos.

Entre el 13 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, 21 animales murieron —19 perros y dos gatos— por causas asociadas a su estado de salud, mientras que 57 animales fueron hospitalizados antes del aseguramiento del inmueble. Las autoridades precisaron que estos fallecimientos ocurrieron antes del operativo y que cuentan con dictámenes periciales que documentan las causas.

Animales fueron trasladados a refugios de CDMX

Durante el operativo judicial del 7 de enero, se aseguraron 858 caninos, los cuales fueron trasladados a tres espacios habilitados de manera temporal por el Gobierno capitalino:

Refugio del Ajusco : 304 caninos

: 304 caninos Refugio de la Brigada Animal en Xochimilco : 371 caninos

: 371 caninos Refugio temporal en la Utopía GAM: 183 caninos

Según las autoridades, en estos espacios los animales reciben atención veterinaria, seguimiento médico y condiciones adecuadas para su recuperación progresiva, mientras se define su futuro proceso de adopción.

Predio no fue asegurado y sigue en litigio

Las autoridades aclararon que el predio del Refugio Franciscano no fue ni será asegurado por la Fiscalía capitalina y que cualquier decisión sobre su posesión o situación jurídica corresponde exclusivamente a los procesos civiles en curso.

Indicaron que el Gobierno de la Ciudad de México no tiene interés en la propiedad del inmueble y que su actuación se limitó a la protección de los animales, sin intervenir en la disputa legal entre las partes involucradas.

Proceso judicial continúa

La Fiscalía CDMX informó que el proceso judicial continúa y que se dará seguimiento al estado de salud de los animales asegurados, así como al deslinde de responsabilidades conforme avance la investigación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.