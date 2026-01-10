Suspenden contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscruto

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y todas sus medidas, a partir de las 18:00 horas de este viernes 9 de enero de 2026.

La decisión se tomó con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas aplicables en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, luego de que se registrara una mejora en las condiciones meteorológicas y en la calidad del aire.

Se suspende contingencia ambiental por ozono en la ZMVM

De acuerdo con la CAMe, la suspensión de la contingencia ambiental por ozono se debe a que, a partir de las 16:00 horas, disminuyó la estabilidad atmosférica y aumentó la velocidad del viento, lo que permitió una reducción continua de los niveles de ozono en el Valle de México.

A las 18:00 horas, las concentraciones horarias de ozono se ubicaron dentro de la norma, lo que permitió levantar la fase de contingencia y las restricciones asociadas.

Además, los modelos de pronóstico meteorológico indican que para mañana el sistema de alta presión que afectó a la región se alejará del Valle de México, generando mejores condiciones para la dispersión de contaminantes.

La CAMe, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, informaron que mantendrán vigilancia permanente sobre la evolución de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas.

Mañana sábado 10 de enero, Hoy No Circula operará de manera normal

Finalmente, se recordó que este sábado 10 de enero, el programa Hoy No Circula operará de manera normal en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El Hoy No Circula de este 10 de enero de 2026 aplica únicamente a vehículos con holograma 1 y 2 si su placa termina en número par (0, 2, 4, 6 y 8) y foráneos, que tienen restringida la circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México.

