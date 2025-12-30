FGR concluye necropsias de víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

GENERANDO AUDIO...

Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que ya concluyeron las necropsias de ley a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico el pasado 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca.

A través de un comunicado, la FGR destacó que, además de concluir con las necropsias, avanzan en las primeras diligencias periciales y ministeriales para esclarecer lo sucedido lo más pronto posible.

FGR investiga hechos en el Corredor Interoceánico

De acuerdo con el comunicado oficial, la FGR mantiene presencia permanente de agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), tanto de oficinas centrales como de la Fiscalía Federal en Oaxaca.

También participan policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes realizan diligencias clave en el lugar de los hechos y en las unidades ferroviarias involucradas.

La FGR destacó que AIC trabaja con peritos en 13 especialidades, entre ellas:

Fotografía y medicina forense

Criminalística de campo

Ingeniería civil y arquitectura

Química y seguridad industrial forense

Tránsito terrestre

Entre las diligencias más relevantes destaca la revisión documental, los trabajos de campo y el análisis de la caja negra, conocida como pulser, siguiendo estrictamente la cadena de custodia y los protocolos legales.

La FGR señaló que las investigaciones se realizan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca, así como con autoridades estatales como la Secretaría de Gobierno, Protección Civil y corporaciones policiales.

Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Producto del descarrilamiento del Tren Interoceánico,13 personas fallecieron. De manera reciente, la Secretaría de Gobernación confirmó la identidad de las víctimas mortales, entre las que destacan dos menores de edad: una pequeña de 6 años y una adolescente de 15.

Por su parte, la FGR destacó que trabaja de manera conjunta con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atender todo lo relacionado con la reparación integral del daño, como parte central del proceso.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.