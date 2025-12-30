Dos trenes chocan de frente en Machu Picchu, Perú; hay al menos 15 heridos

GENERANDO AUDIO...

El accidente ocurrió en un tramo de una sola vía. Foto: Getty

Dos trenes de pasajeros de operadoras distintas colisionaron de frente el 30 de diciembre en la vía férrea que conduce a Machu Picchu, en la región de Cusco, Perú. De acuerdo con reportes preliminares, el accidente dejó al menos 15 personas heridas, además de daños materiales.

Tras el impacto, servicios de emergencia fueron desplegados en la zona para atender a los pasajeros. Autoridades sanitarias confirmaron que algunos de los lesionados presentaban heridas de consideración, por lo que fueron trasladados a centros médicos cercanos.

Atienden a heridos en vía de Machu Picchu

El Ministerio de Salud de Perú movilizó ambulancias y personal médico para brindar atención inmediata en el lugar del choque. Hasta el momento, no se ha informado de personas fallecidas, mientras continúa la evaluación médica de los heridos.

Las autoridades locales mantienen el área bajo resguardo para facilitar las labores de auxilio y permitir el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Concesionaria investiga las causas del incidente

Ferrocarril Trasandino S.A., empresa concesionaria del tramo ferroviario, informó que las causas del accidente aún no han sido determinadas y que se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

La compañía señaló que colaborará con las indagatorias y que dará a conocer información adicional conforme avance el proceso, sin adelantar hipótesis sobre el origen del choque.

La vía férrea hacia Machu Picchu

La vía férrea que conecta a Cusco con Machu Picchu es uno de los principales corredores turísticos de Perú y opera en un entorno geográfico complejo, con tramos de montaña y circulación controlada de trenes de pasajeros.

El servicio ferroviario es la principal forma de acceso a la zona arqueológica, por lo que el incidente generó afectaciones temporales en la operación, mientras se evalúan los daños a la infraestructura y se restablece la seguridad en el tramo.

