Pasajero denunció estado de durmientes del Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro

Un pasajero sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en Oaxaca, difundió en redes sociales un video en el que se observa el estado de los durmientes en el tramo donde el convoy sufrió el accidente que dejó 13 personas fallecidas y varios lesionados, de acuerdo con el saldo oficial.

Las imágenes fueron grabadas mientras los pasajeros esperaban auxilio y muestran las condiciones de las piezas que sostienen los rieles. En el material se aprecia que parte del tramo cuenta con durmientes de concreto, asociados a la infraestructura reciente del proyecto, pero más adelante aparecen durmientes de madera en visible estado de deterioro.

El contraste en la infraestructura del Tren Interoceánico

El video documenta una transición clara entre durmientes de concreto y otros de madera dañados. Este contraste ha provocado debate público, ya que algunos usuarios señalan que el uso de madera puede responder a criterios técnicos en zonas de curva, mientras que otros apuntan a posibles fallas en el mantenimiento.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado si el estado de los durmientes está relacionado con el descarrilamiento, pues se siguen desarrollando las investigaciones.

Investigaciones abiertas y víctimas

Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente. El reporte oficial indica 13 personas fallecidas y varios lesionados, quienes permanecen hospitalizados en distintos centros médicos de Oaxaca.

Señalamientos sobre el Tren Interoceánico

El video se suma a otros cuestionamientos relacionados con el proyecto. Un análisis del portal especializado Trains señala que el servicio de pasajeros del Tren Interoceánico opera con convoyes reciclados y maquinaria considerada obsoleta, a diferencia de otros proyectos ferroviarios impulsados durante el sexenio anterior, que sí los tuvo.

Hasta ahora, no hay una postura oficial sobre estos señalamientos, pues será la investigación de la Fiscalía General de la República la que determine las causas del accidente.

