Esta es la fecha límite para pagar el refrendo y exentar tenencia en CDMX este 2026

Tienes hasta el mes de marzo de este 2026 para pagar tu refrendo y acceder al subsidio del 100% en la tenencia en Ciudad de México (CDMX).

Como en otras entidades, la capital del país ofrece apoyos a contribuyentes como parte del programa “Paga antes, paga menos”.

Para exentar la tenencia en CDMX, debes pagar tu refrendo vehicular del 1 de enero al 31 de marzo de este 2026, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas.

Si no pagas en ese periodo, perderás la posibilidad de tener el subsidio de la tenencia. Si es así, pagarás el refrendo y la tenencia completa a partir de esa fecha.

Asimismo, el refrendo tiene un precio de 760 pesos para autos particulares. En cambio, cuesta 472 pesos en motocicletas.

Por otra parte, la tenencia no tiene un costo fijo, pues se calcula conforme a los siguientes parámetros:

Año

Valor del vehículo

Tipo de unidad

Factor de depreciación

Requisitos para el subsidio de la tenencia

Ser persona física o moral sin fines de lucro

Tarjeta de circulación vigente (o pagar renovación al momento)

No tener adeudos de tenencia de años anteriores

Valor de automóvil no mayor a 638 mil pesos con IVA

Valor de motocicleta no mayor a 250 mil pesos con IVA

Paso a paso para pagar refrendo y acceder a subsidio de tenencia en CDMX

Pago de refrendo

Ingresa al portal de Finanzas Selecciona “pagos y trámites en línea” – “tránsito” – “trámites” – “refrendo” – refrendo de vehículo particular o moto (según el caso) Ingresa marca de vehículo, modelo y placa Genera línea de captura Realiza el pago en línea, banco, tienda o farmacia autorizada, o en kioscos de la Tesorería Guarda el comprobante (tu recibo acredita el pago del refrendo)

Después este pago, el subsidio de tenencia aplica de forma automática en CDMX este 2026. Sin embargo, puedes corroborarlo, ingresando los datos de tu placa en el siguiente link.

