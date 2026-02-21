Quemas prescritas: la estrategia de Conafor frente a incendios forestales

GENERANDO AUDIO...

Conafor realiza quemas prescritas para prevenir incendios. Foto: Cuartoscuro

Desde el paraje Llanito Largo, en San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, 16 combatientes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) realizaron una quema prescrita como parte de las acciones preventivas ante la temporada de incendios forestales en la Ciudad de México.

La quema prescrita es una técnica planificada que consiste en aplicar fuego controlado en zonas forestales, bajo condiciones previamente evaluadas. Antes de iniciar, el personal analiza variables como lluvia, velocidad y dirección del viento, temperatura y humedad, además de establecer protocolos operativos y medidas de contención para evitar que el fuego se salga de control.

Durante la jornada, el viento favoreció el avance de las labores, lo que permitió intervenir dos hectáreas de superficie forestal.

¿Qué es una quema prescrita y cuál es su objetivo?

Arturo Cruz Reyes, jefe del Departamento de Restauración y Protección de Conafor Ciudad de México, explicó que el objetivo principal es reducir la acumulación de material combustible, como hojas secas y ramas, que puede propiciar incendios de gran magnitud.

“Se está realizando una quema prescrita con la finalidad de reducir las cargas de combustible, con el objetivo principal de evitar incendios forestales de mayor desastre o mayor daño”, señaló.

Al disminuir la cantidad de material inflamable en el suelo forestal, se busca reducir la intensidad y propagación de posibles incendios durante la temporada crítica.

Reducción de incendios forestales en la Ciudad de México

Esther Sandoval Palacios, titular de la Oficina de Representación Estatal de Conafor en la Ciudad de México, indicó que este tipo de acciones contribuye a disminuir la incidencia de incendios forestales.

“Se hacen las quemas justamente para prever en un 30% los incendios aquí en la Ciudad de México”, afirmó.

Las autoridades forestales implementan estas prácticas como parte de una estrategia integral de prevención que incluye monitoreo, vigilancia y coordinación con brigadas forestales.

Así se realiza el proceso en campo

El procedimiento operativo consiste en que dos combatientes inician la línea de fuego bajo supervisión, mientras el resto del equipo controla el avance mediante palazos de tierra y herramientas manuales para sofocar llamas y evitar su propagación.

También se aplica la técnica de contrafuego, que consiste en generar una línea de fuego controlada para eliminar el material combustible y crear una barrera natural que detenga un posible incendio.

Al concluir la quema planificada, el personal permanece en la zona para verificar que no queden puntos activos y garantizar que el fuego esté completamente extinguido.

Beneficios ecológicos de las quemas controladas

Además de la reducción de riesgos, la quema prescrita tiene efectos en la regeneración del ecosistema. Johana Mendoza, estadística informativa de Conafor Ciudad de México, explicó que el fuego controlado puede contribuir a la renovación forestal.

“Al bajar los combustibles y tratar un ecosistema dependiente del fuego, haces que sus servicios ecosistémicos sigan funcionando; además, cuando se mineraliza la vegetación, se generan nutrientes para el suelo”, señaló.

De acuerdo con especialistas, algunos ecosistemas forestales están adaptados al fuego en condiciones controladas, lo que favorece la recuperación del suelo y el equilibrio ambiental.

Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de la estrategia preventiva para reducir el impacto de incendios forestales en las zonas de conservación de la capital.

