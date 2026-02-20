Tensión en CDMX por presunto desalojo de migrantes de campamento en colonia Vallejo

GENERANDO AUDIO...

Migrantes en el campamento de la colonia Vallejo. Foto: Cuartoscuro

Este viernes se reportó un presunto desalojo de los migrantes ubicados en un campamento irregular en la colonia Vallejo de la Ciudad de México (CDMX). De acuerdo con la información de medios locales, ayer jueves, los habitantes del recinto recibieron una notificación de desalojo por parte de las autoridades capitalinas.

Alertan por presunto desalojo de migrantes en la colonia Vallejo

Hace casi tres años un grupo de migrantes improvisaron un campamento en las antiguas vías del tren, en la colonia Vallejo. De acuerdo con los reportes, en el sitio viven más de 200 personas en casas hechas con madera, cartón y lámina.

La prensa local reporta que elementos de la Coordinación de Atención a la Movilidad Humana de la CDMX, acudieron al campamento para informarles sobre un “ultimátum” para reubicarlos a los albergues ubicados en las colonias Tepito y Peralvillo.

En 2025 se realizaron dos operativos para reubicar a los migrantes, pero se trató más de una invitación para ir a los albergues. Según los reportes, las autoridades capitalinas ahora si planean desmantelar el campamento por razones de seguridad.

Los migrantes comentaron a los medios locales que tras el operativo temen perder sus pocas pertenencias, ya que no hay garantías al respecto.

Tampoco les gusta la idea de reubicarse porque consideran que los albergues no son espacios adecuados para vivir, además de que muchos de ellos tienen trabajos cercanos a la colonia Vallejo y los menores de edad van a la escuela por la zona.

El día de hoy por la mañana, se reportó la presencia de tres autobuses que, presuntamente, se utilizarán para reubicar a los migrantes a un albergue. Hasta el momento no hay información sobre si las autoridades de la CDMX ya comenzaron con el desalojo, pero se espera una actualización al respecto a lo largo del día.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento