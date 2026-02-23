Localizan cuerpo sin vida en Ciudad Universitaria de la UNAM

| 11:42 | Dulce Juárez | Uno TV
Foto: Cuartoscuro / Archivo

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado esta mañana al interior de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Ciudad Universitaria (CU), específicamente en las inmediaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Autoridades universitarias y servicios de emergencia acudieron al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes.

Información en desarrollo…

