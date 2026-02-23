Arranca registro para “Iztapa’ las Jefas”: fechas y requisitos para obtener 4 mil pesos

GENERANDO AUDIO...

Iztapalapa dará apoyo a jefas del hogar. Foto: Cuartoscuro

Un nuevo apoyo llegará para las mujeres de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Se trata del programa “Iztapa’ las Jefas”, con el que se entregará 4 mil pesos a quienes cumplan con los requisitos.

A través de su cuenta de X, autoridades de la demarcación al oriente de la capital confirmaron el arranque del registro presencial desde el 22 de febrero hasta al 8 de marzo en la explanada de la alcaldía, de las 9:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

Requisitos para ser parte de “Iztapa’ las Jefas”

Autoridades de Iztapalapa dieron a conocer que las personas solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 34 y 57 años

Ser residente de Iztapalapa

En caso de cumplir con esos requisitos, será necesario presentar la siguiente documentación:

INE vigente

Comprobante de domicilio

CURP certificado

Cédula de solicitud de registro

¿Cómo se puede hacer el registro para el programa “Iztapa’ las Jefas”?

Las autoridades de Iztapalapa destacaron que el registro se hará con base en un calendario que, similar a la entrega de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, seguirá el orden de la letra inicial del primer apellido.

El 22 de febrero se comenzó con la letra A. Y para los próximos días seguirán el resto de letras del abecedario, hasta el 8 de marzo, cuando se culmine con las letras W, X, Y y Z.

¿Cuánto es del apoyo de programa “Iztapa’ las Jefas”?

Se trata de un total de 4 mil pesos anuales, el cual se cubrirá en 4 entregas de mil pesos cada una, detallaron las autoridades de Iztapalapa.

Aunque el programa está destinado a las jefas del hogar, se tiene un límite para otorgar los apoyos. Serán 100 mil beneficiarias las que reciban el dinero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.