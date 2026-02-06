Extorsión en México golpea a empresas, alerta Coparmex

GENERANDO AUDIO...

La extorsión en México se ha convertido en un fenómeno “estructural en expansión” que está frenando el crecimiento de las empresas, encareciendo sus operaciones y afectando directamente la generación de empleo, así lo advirtió el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, en entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”.

El dirigente empresarial señaló que las cifras oficiales muestran un crecimiento sostenido del delito. “En la última década este delito de extorsión subió 78.1% al pasar de 6 mil 223 delitos en el 2015 a 11 mil 81 en el 2025”, explicó, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sierra Álvarez subrayó que la dimensión real del problema es mayor por la falta de denuncias. “La cifra negra del delito de extorsión es del 97%. No se denuncian por falta de confianza en la autoridad y por miedo a represalias”, afirmó.

Indicó que cinco entidades concentran la mayor parte de los casos: Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz. Además, explicó que uno de cada dos socios de Coparmex ha sido víctima de al menos un delito y que la extorsión —incluido el cobro de piso— ya ocupa el segundo lugar.

