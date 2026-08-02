Lluvia y granizo colapsan CDMX; Harry Styles se cae en show y Metro suspende servicio

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CDMX se viste de blanco por intenso granizo. Foto: Cuartoscuro

La tarde de este sábado 1° de agosto, la Ciudad de México tuvo severas afectaciones debido a la intensa lluvia registrada en algunas alcaldías, las cuales se acompañaron de caída de granizo.

Tras ello, las inundaciones, las caídas de árboles, los cortes de electricidad y las complicaciones en la circulación, no se hicieron esperar. Del mismo modo, algunos eventos fueron afectados tras la intensa lluvia y granizada.

Granizo cubre Iztacalco y afecta concierto de Harry Styles

Una de las alcaldías más afectadas fue Iztacalco, donde una intensa granizada cubrió de hielo las calles, así como el Estadio GNP Seguros, donde Harry Styles tenía programada su segunda fecha en la Ciudad de México.

A pesar de la lluvia y del granizo, el artista llevó a cabo el show. Sin embargo, por lo resbaloso que quedó el escenario, Styles sufrió una caída que fue captada por los asistentes.

A su vez, los fans de Harry Styles, quienes llegaron temprano al recinto para disfrutar del show, grabaron y capturaron imágenes en las que se percibe una gran cantidad de granizo acumulado.

#Reportando ⛈️ | Importante caída de #granizo en las instalaciones del Estadio GNP, #CDMX. 🔴



⚠️🏟️ Severa acumulación de granizo se reporta en las instalaciones del recinto en #Iztacalco, previo al concierto de Harry Styles.



📱⚡ La intensidad y severidad de esta tormenta… pic.twitter.com/bTOEuoH39d — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 2, 2026

Granizooo horriblee en el GNP en la fecha de #harrystyle no siento mis pies 😭😭😭😭 pic.twitter.com/3GEq8XRmKi — Coneja Aj South (@aline_jael) August 2, 2026

Del mismo modo, al lado del Estadio GNP Seguros, el Estadio Alfredo Harp Helú, donde se jugaba el encuentro entre los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca, también se cubrió por la intensa tormenta y el granizo. El partido fue suspendido.

Así la fuerte granizada, Foro Sol, Diablos Rojos, GNP Seguros#HarryStyles CDMX pic.twitter.com/NC2qq8dUAH — La Hora (@LaHoraMX) August 2, 2026

La colonia Agrícola Oriental fue una de las más afectadas por el granizo de esta tarde en la Ciudad de México. Como se observa en distintos videos en redes sociales, las calles se cubrieron de blanco.

Gustavo A. Madero vistió sus calles de blanco tras el granizo

Asimismo, otra de las alcaldías que registraron una mayor acumulación de granizo fue la Gustavo A. Madero, donde el granizo cubrió las calles. Una de las colonias más afectadas fue Lindavista.

#Reportando 🧊 | ¿NewYork? ¡No, es #LindaVista en la #GAM vestida de blanco! 🔴



😳 Sorprendentes postales muestran las inmediaciones de la estación del Metro Deportivo 18 de Marzo (Alcaldía #GAM), al norte de la CDMX, completamente cubiertas de hielo.



🧊🚶La capa de hielo sobre… pic.twitter.com/yBFt3ty0CB — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 2, 2026

#Reportando 🧊 | ¡Impresionante acumulación de granizo en la #GAM, #CDMX! 🫪



⚠️⛈️ Sorprendentes imágenes muestran cómo lucen distintas vialidades de la colonia Lindavista, norte de la CDMX, tras la tormenta de esta tarde.



🧊 El gran grosor en el acumulado de granizo evidencia… pic.twitter.com/EQBiDxJqfq — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 2, 2026

Bomberos acuden a Iztapalapa tras granizo

Iztapalapa también fue golpeada por el diluvio de este sábado. Ahí, el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió para atender distintas emergencias.

Primero, como informó el Jefe Vulcano Cova, 40 personas fueron rescatadas de un negocio en la Central de Abastos, quienes se encontraban atrapadas debido a la inundación.

Atendimos el rescate de 40 personas que se encontraban atrapadas debido a una inundación en un negocio ubicado en la Colonia CEDA, Alcaldía Iztapalapa. #AlMomento, informo que se realizaron labores para poner a las personas en un área segura. #ServicioConcluido@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/wIhwWpJyHE — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 2, 2026

A su vez, los Bomberos de la CDMX rescataron cuatro vehículos, en la colonia Paseos de Churubusco, mismos que se encontraban atrapados debido al granizo.

#AlMomento, informo que laboramos en el rescate de 4 vehículos que quedaron atrapados debido al granizo en la Colonia Paseos de Churubusco, Alcaldía Iztapalapa. Continúo informando.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/MML8lJKACL — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 2, 2026

Por otra parte, el Jefe Vulcano Cova informó que los elementos acudieron a la zona de Tezontle, en los centros comerciales, donde el granizo dejó severas afectaciones en los estacionamientos de Plaza Oriente y Parque Tezontle.

Atendimos la acumulación de agua pluvial a causa de la saturación de herramientas hidráulicas debido al granizo en el estacionamiento de una plaza comercial en la Colonia Dr. Ortiz Tirado, Alcaldía Iztapalapa. #AlMomento, informo que la zona fue liberada y se encuentra libre la… pic.twitter.com/doJEfBUm5t — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 2, 2026

Metro CDMX da servicio provisional en Línea 3 y atiende árbol caído en Línea 5

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) fue víctima de la lluvia registrada esta tarde. Por ello, la Línea 3 y la Línea 5 modificaron su servicio.

Como informó el Metro CDMX, la Línea 3 modificó su recorrido debido a la acumulación de granizo y al ingreso de agua a las instalaciones. De este modo, solo se ofrece servicio de La Raza a Universidad. Las estaciones Indios Verdes, Potrero y 18 de marzo no cuentan con servicio hasta nuevo aviso.

#AvisoMetro:



Derivado de las fuertes lluvias registradas en la Ciudad y al ingreso de agua, así como a la acumulación de granizo en la zona de vías, la Línea 3 opera de manera provisional de La Raza a Universidad, en ambos sentidos.



Temporalmente no se ofrece servicio de La… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 2, 2026

En la Línea 5, el servicio se suspendió entre La Raza y Politécnico debido a la caída de un árbol en la zona de vías. por lo que los trenes únicamente ofrecieron servicio de Pantitlán a la Raza. No obstante, horas después, se normalizó la operación de la línea.

#AvisoMetro: Debido a la caída de un árbol en la zona de vías de la Línea 5, se establece servicio provisional de Pantitlán a La Raza, en ambos sentidos.

No se ofrece servicio de trenes entre La Raza y Politécnico.

Se coordina el apoyo de unidades de @RTP_CiudadDeMex para apoyar… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 2, 2026

Cuerpos de emergencia trabajar para atender inundaciones

A lo largo de la noche de este sábado y las primeras horas del domingo, los distintos cuerpos de emergencia continuarán atendiendo los reportes por inundaciones a lo largo de la Ciudad de México.

Laboramos en Latacunga y Lima, entre Sierravista y Buenavista, col. Lindavista @TuAlcaldiaGAM.



Se registró encharcamiento con tirante de 20 cm e ingreso a viviendas, a causa de la saturación de la red de drenaje por granizo. #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza… pic.twitter.com/OS3G6LCTss — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 2, 2026

Sin embargo, hasta el momento, no se han reportado personas heridas, ni fallecidos.

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