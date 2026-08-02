Lluvia y granizo colapsan CDMX; Harry Styles se cae en show y Metro suspende servicio
La tarde de este sábado 1° de agosto, la Ciudad de México tuvo severas afectaciones debido a la intensa lluvia registrada en algunas alcaldías, las cuales se acompañaron de caída de granizo.
Tras ello, las inundaciones, las caídas de árboles, los cortes de electricidad y las complicaciones en la circulación, no se hicieron esperar. Del mismo modo, algunos eventos fueron afectados tras la intensa lluvia y granizada.
Granizo cubre Iztacalco y afecta concierto de Harry Styles
Una de las alcaldías más afectadas fue Iztacalco, donde una intensa granizada cubrió de hielo las calles, así como el Estadio GNP Seguros, donde Harry Styles tenía programada su segunda fecha en la Ciudad de México.
A pesar de la lluvia y del granizo, el artista llevó a cabo el show. Sin embargo, por lo resbaloso que quedó el escenario, Styles sufrió una caída que fue captada por los asistentes.
A su vez, los fans de Harry Styles, quienes llegaron temprano al recinto para disfrutar del show, grabaron y capturaron imágenes en las que se percibe una gran cantidad de granizo acumulado.
Del mismo modo, al lado del Estadio GNP Seguros, el Estadio Alfredo Harp Helú, donde se jugaba el encuentro entre los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca, también se cubrió por la intensa tormenta y el granizo. El partido fue suspendido.
Así la fuerte granizada, Foro Sol, Diablos Rojos, GNP Seguros#HarryStyles CDMX pic.twitter.com/NC2qq8dUAH— La Hora (@LaHoraMX) August 2, 2026
La colonia Agrícola Oriental fue una de las más afectadas por el granizo de esta tarde en la Ciudad de México. Como se observa en distintos videos en redes sociales, las calles se cubrieron de blanco.
Gustavo A. Madero vistió sus calles de blanco tras el granizo
Asimismo, otra de las alcaldías que registraron una mayor acumulación de granizo fue la Gustavo A. Madero, donde el granizo cubrió las calles. Una de las colonias más afectadas fue Lindavista.
Bomberos acuden a Iztapalapa tras granizo
Iztapalapa también fue golpeada por el diluvio de este sábado. Ahí, el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió para atender distintas emergencias.
Primero, como informó el Jefe Vulcano Cova, 40 personas fueron rescatadas de un negocio en la Central de Abastos, quienes se encontraban atrapadas debido a la inundación.
A su vez, los Bomberos de la CDMX rescataron cuatro vehículos, en la colonia Paseos de Churubusco, mismos que se encontraban atrapados debido al granizo.
Por otra parte, el Jefe Vulcano Cova informó que los elementos acudieron a la zona de Tezontle, en los centros comerciales, donde el granizo dejó severas afectaciones en los estacionamientos de Plaza Oriente y Parque Tezontle.
Metro CDMX da servicio provisional en Línea 3 y atiende árbol caído en Línea 5
El Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) fue víctima de la lluvia registrada esta tarde. Por ello, la Línea 3 y la Línea 5 modificaron su servicio.
Como informó el Metro CDMX, la Línea 3 modificó su recorrido debido a la acumulación de granizo y al ingreso de agua a las instalaciones. De este modo, solo se ofrece servicio de La Raza a Universidad. Las estaciones Indios Verdes, Potrero y 18 de marzo no cuentan con servicio hasta nuevo aviso.
En la Línea 5, el servicio se suspendió entre La Raza y Politécnico debido a la caída de un árbol en la zona de vías. por lo que los trenes únicamente ofrecieron servicio de Pantitlán a la Raza. No obstante, horas después, se normalizó la operación de la línea.
Cuerpos de emergencia trabajar para atender inundaciones
A lo largo de la noche de este sábado y las primeras horas del domingo, los distintos cuerpos de emergencia continuarán atendiendo los reportes por inundaciones a lo largo de la Ciudad de México.
Sin embargo, hasta el momento, no se han reportado personas heridas, ni fallecidos.
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