Marcha “El agua no se vende, se defiende” avanza hacia el Zócalo de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: God. de la CDMX

Una marcha denominada “¡El agua no se vende, se defiende!” inició este sábado en la Estela de Luz, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y avanzó con dirección al Zócalo Capitalino, informó personal de Concertación Política CDMX, que dio seguimiento a la movilización.

De acuerdo con el reporte de las autoridades capitalinas, el contingente comenzó su recorrido por Avenida Paseo de la Reforma y mantiene como destino la zona centro de la Ciudad de México.

Marcha en CDMX rechaza convenio de cooperación hídrica

La movilización fue convocada para expresar rechazo al convenio de cooperación hídrica celebrado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua y la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Según los organizadores, el acuerdo fue firmado en febrero de 2023 y tiene vigencia hasta 2027. El objetivo del convenio es la transferencia de tecnología israelí para mejorar el uso eficiente del agua.

Los manifestantes señalaron que el acuerdo no habría sido registrado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni ante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), situación que, de acuerdo con su postura, podría representar una posible violación a la legislación mexicana en materia de tratados.

Además, expresaron su preocupación por lo que consideran una posible apertura a la privatización del manejo del agua en una zona con problemas de disponibilidad del recurso.

Organizaciones participan en movilización por el agua

El reporte de Concertación Política CDMX indicó que en la marcha participan alrededor de 400 personas y que diversas organizaciones se sumaron al recorrido hacia el Zócalo.

Entre los colectivos participantes se encuentran:

Violencia Feminicida México

Angelas Violeta

Colectiva Justicia para Mariana Lima Buendía

Mujeres en Resistencia Alternativa Mx

Víctimas Unidas

Gordi Feminista

Las Brujas del Mar

Resistencia México

Movimiento Socialista del Poder Popular Mx

Resistencia IMSS

Autoridades dan seguimiento a la movilización

Personal de Concertación Política CDMX informó que mantiene presencia durante la marcha para dar seguimiento al desarrollo de la movilización y atender cualquier situación relacionada con el recorrido.

Hasta el momento, el contingente mantiene su avance desde Paseo de la Reforma hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde se prevé la concentración final de los participantes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.