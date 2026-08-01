Detienen a joven con 100 dosis de posible marihuana y solvente

GENERANDO AUDIO...

Foto: SSC CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 22 años de edad en calles de la colonia Zona Centro, alcaldía Venustiano Carranza, quien presuntamente tenía en su poder más de 100 dosis de aparente narcótico y varias botellas de solvente.

De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, los hechos ocurrieron durante recorridos de seguridad y vigilancia realizados por policías en el cruce de la Plaza San Lázaro y la calle Juan de la Granja, donde observaron a una persona que manipulaba envoltorios con características similares a los utilizados para la distribución de drogas.

SSC asegura 100 dosis de posible marihuana en Venustiano Carranza

Los oficiales se acercaron al sujeto para descartar la comisión de un posible delito y realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial.

Durante la inspección, los policías encontraron 100 bolsas de plástico que contenían un vegetal verde y seco con características similares a la marihuana, además de 11 botellas de plástico con un líquido que presentaba características de solvente.

Ante el hallazgo, los elementos de la SSC CDMX procedieron a detener al hombre, quien fue informado sobre sus derechos constitucionales antes de ser trasladado ante la autoridad correspondiente.

Detenido fue presentado ante el Ministerio Público

El probable responsable, junto con los objetos asegurados, fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

La SSC indicó que la detención ocurrió mientras los elementos realizaban acciones de prevención y vigilancia en la zona centro de la alcaldía Venustiano Carranza.

Las autoridades señalaron que será la autoridad ministerial la que defina las responsabilidades legales del detenido tras analizar los indicios presentados.

Operativo de seguridad en calles de la CDMX

La detención forma parte de los recorridos de vigilancia que realizan elementos de la policía capitalina en distintos puntos de la Ciudad de México para detectar posibles actividades relacionadas con delitos.

El caso continuará bajo investigación del Ministerio Público, instancia que determinará los siguientes pasos conforme a la información recopilada durante la puesta a disposición.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.