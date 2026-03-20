Guía para ir al Viacrucis de Iztapalapa: rutas, horarios y consejos

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El Viacrusis de Iztapalapa por Semana Santa. Foto: Cuartoscuro

La representación 183 del Viacrucis de Iztapalapa 2026 se realizará el Viernes Santo 3 de abril en la alcaldía de CDMX, como parte de la tradicional representación de la Pasión de Cristo que se lleva a cabo del 29 de marzo al 5 de abril.

Miles de personas acuden cada año, por lo que planear rutas, horarios y tiempos de llegada es clave para disfrutar la experiencia. Este año será especial, pues será la primera edición tras ser reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Viacrucis de Iztapalapa: rutas y recorrido

El recorrido atraviesa calles del centro de Iztapalapa y conecta los ocho barrios tradicionales.

Los principales puntos principales del trayecto son:

Macroplaza del Barrio San Lucas

Calle Aztecas

La Asunción

Cerro de la Estrella (crucifixión)

Horarios del Viacrucis de Iztapalapa

Aunque el programa oficial puede ajustarse, estos son los horarios de referencia:

Inicio del Viacrucis: entre 13:00 y 14:00 horas

Recorrido principal: tarde del Viernes Santo

Crucifixión: alrededor de las 15:00 horas

¿Cómo llegar al Viacrucis de Iztapalapa?

Las opciones más prácticas para llegar son usando el transporte público:

Metro Línea 8 (estación Iztapalapa o Cerro de la Estrella)

(estación Iztapalapa o Cerro de la Estrella) Cablebús Línea 2 , que conecta con Linea 8

, que conecta con Linea 8 Trolebús y rutas que pasan por Ermita Iztapalapa

Calles como Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur y Rojo Gómez suelen tener cierres viales.

Consejos para asistir al Viacrucis de Iztapalapa

Si planeas asistir a la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, toma en cuenta:

Llega temprano para encontrar buen lugar

para encontrar buen lugar Usa ropa y calzado cómodo (caminarás o estarás de pie)

(caminarás o estarás de pie) Lleva agua y algo ligero de comer

Evitar objetos de valor

Ser respetuoso: es un evento religioso importante

Leer los evangelios puede ayudarte a entender mejor la representación

¿Qué hacer después de ir a la Pasión de Cristo en Iztapalapa?

Además del Viacrucis, hay más actividades:

Visitar iglesias con ceremonias especiales

Ir al Museo de las Culturas Pasión por Iztapalapa

Pasión por Iztapalapa Subir al Cerro de la Estrella durante la crucifixión

durante la crucifixión Asistir a ferias y bailes sonideros en los barrios

en los barrios Tomarte fotos en los escenarios

Vivir la experiencia de usar una corona de espinas

El Viacrucis de Iztapalapa 2026 será el 3 de abril; organizar tu visita te ayudará a vivir esta tradición sin contratiempos.

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