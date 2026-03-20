Desfile de Primavera en CDMX: ruta y alternativas viales

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Ruta y alternativas viales por el Desfile de Primavera 2026. Foto: Gobierno CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) organizará el Desfile de Primavera 2026, por lo que te diremos cuál será la ruta, así como las posibles alternativas viales este domingo 22 de marzo.

Desfile de Primavera 2026 en CDMX

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, el Desfile de Primavera 2026 se llevará a cabo este domingo 22 de marzo en calles del Centro Histórico capitalino.

Este evento, señalan, tiene como objetivo conmemorar la llegada de la primavera con actividades artísticas como la danza y la música, por lo que tendrá la participación de colectivos culturales y artistas invitados, además de otros eventos que estarán abiertos a todo el público.

Este desfile y sus actividades serán completamente gratuitas para personas de todas las edades.

Fecha, hora y ruta del Desfile de Primavera en CDMX

El Desfile de Primavera 2026 se realizará este próximo domingo 22 de marzo, a partir de las 11:00 horas, y su ruta cruzará por las siguientes calles:

Saldrá desde el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero

Rodeará el Zócalo de la Ciudad de México

Entrará seguramente por la calle Correo Mayor

Y llegará a la Plaza de la Santísima, entre Moneda y la Santísima

Alternativas viales por el Desfile de Primavera

Observando la ruta que tendrá el Desfile de Primavera 2026 en la CDMX, las posibles alternativas viales serán las siguientes:

Tacuba

Avenida 5 de Mayo

16 de septiembre

Venustiano Carranza

República de Guatemala

Soledad

Lo más recomendable es evitar el Centro Histórico a la hora que se llevará a cabo el desfile, pues seguramente será difícil el tránsito de automóviles.

Las actividades para el Desfile de Primavera 2026

Durante este recorrido, los asistentes podrán observar presentaciones de danza tradicional y contemporánea, así como intervenciones escénicas inspiradas en la primavera.

Sí, contará con la participación de colectivos culturales como Flor de México, San Germán, Danzas Hermanas, Acolman, Ballon Fashion Academy e Impulse MX, además de artistas invitados.

Las actividades incluirán:

Presentaciones de danza tradicional

Intervenciones artísticas y escénicas

Actividades abiertas al público

Espacios para convivencia familiar

Pero también se realizará una clase de yoga inmersiva gratuita el 29 de marzo a las 09:00 horas, en la Plaza Tlaxcoaque. Esta incluirá una sesión guiada acompañada de meditación, además de una experiencia sonora con audífonos inalámbricos para los asistentes.

El evento estará abierto a personas de todas las edades y busca promover el bienestar físico y emocional en espacios públicos del Centro Histórico.

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