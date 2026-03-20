Fiscalía de la CDMX suspende a “Lady pepitas” por afectar imagen institucional

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Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía CDMX informó que separó temporalmente del cargo a una servidora pública, apodada “Lady Pepitas”, tras una posible conducta indebida relacionada con un incidente ocurrido el 15 de marzo de 2026, en el Estadio Olímpico Universitario.

La medida fue notificada este 20 de marzo en su centro de trabajo. La decisión se tomó luego de una publicación en redes sociales vinculada con los hechos, que derivó en una investigación interna.

Fiscalía CDMX suspende a funcionaria por posible conducta indebida

De acuerdo con la Fiscalía CDMX, las conductas atribuidas podrían representar afectaciones a la imagen institucional y un posible abandono del servicio durante su horario laboral.

La dependencia detalló que la funcionaria fue informada previamente el 18 de marzo, tanto por su superior jerárquico como por correo electrónico institucional, antes de recibir la notificación formal.

La suspensión es una medida temporal mientras se desarrolla el proceso interno para determinar responsabilidades.

ES “EMPLEADA de CONFIANZA”, la FUNCIONARIA q DISCRIMINÓ a OTRA MUJER

La plantilla de salarios detalla q Verónica Domínguez gana 13mil 971 $.

Confirma q es Auxiliar de MP

La funcionaria de @FiscaliaCDMX estaba con SU HIJO en el juego de los @PumasMX

Así DISCRIMINÓ a una mujer. pic.twitter.com/e6yElWpNJD — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 15, 2026

Investigación interna y posibles sanciones

El caso será analizado por el Consejo de Asuntos Internos, instancia encargada de evaluar si existe responsabilidad administrativa.

En caso de confirmarse alguna falta, las sanciones pueden ir desde:

Amonestación

Sanciones administrativas

Destitución del cargo

Todo dependerá de la gravedad de los hechos y de lo que determine el procedimiento disciplinario.

Postura oficial de la Fiscalía CDMX

La Fiscalía CDMX reiteró que cualquier conducta que comprometa el servicio público será investigada conforme a la normatividad interna.

También señaló que estas acciones buscan garantizar el correcto funcionamiento de la institución y mantener la confianza de la ciudadanía.

El proceso continuará en el Consejo de Asuntos Internos, que definirá si la servidora pública incurrió en alguna falta y las sanciones correspondientes.

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