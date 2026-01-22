Habrá baja presión de agua en colonias de Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc

GENERANDO AUDIO...

Habrá baja presión de agua en la GAM. FOTO: Cuartoscuro

Vecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero enfrentarán baja presión de agua en algunas colonias de la zona nororiente debido a trabajos de mantenimiento en la Planta Tulpetlac, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

De acuerdo con el aviso oficial, las labores estarán a cargo del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) y afectarán el suministro que llega a los Tanques Santa Isabel, operados por la SEGIAGUA, los cuales abastecen a diversas colonias de la demarcación.

También informó que el equipo técnico especializado de SEGIAGUA realizará la sustitución de una válvula de 48 pulgadas en la Cámara de Distribución Condesa, lo que provocará disminución en el servicio de agua potable en las colonias Valle Gómez, Maza, Nonoalco Tlatelolco, Morelos, Guerrero, Buenavista, Tabacalera, Centro y Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La dependencia detalló que el servicio no será suspendido totalmente, pero sí se prevé baja presión del agua mientras duren los trabajos programados.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa que estas acciones forman parte del mantenimiento preventivo para garantizar el funcionamiento del sistema hidráulico que abastece a la zona.

¿Cuando iniciará la baja de presión del agua en la GAM y Cuauhtémoc?

El mantenimiento en la Planta Tulpetlac comenzará el jueves 22 de enero a las 20:00 horas, por lo que algunas colonias del nororiente de Gustavo A. Madero podrían registrar afectaciones temporales en el suministro.

Según el comunicado, el suministro de agua se restablecerá a las 08:00 horas del lunes 26 de enero, una vez que concluyan las labores correspondientes en la planta.

La sustitución de la válvula de 48 pulgadas en la Cámara de Distribución Condesa iniciará a las 11:00 hrs de este jueves y el suministro del líquido se restablecerá hasta el viernes 23 a las 5:00 horas.

Las autoridades recomendaron a los vecinos tomar previsiones y hacer un uso responsable del agua durante el periodo de mantenimiento.

Pipas de agua gratuitas para vecinos de GAM

En caso de ser necesario, la SEGIAGUA informó que los habitantes podrán solicitar pipas de agua gratuitas a través de la Línea H2O, marcando al *426, un servicio habilitado para atender emergencias relacionadas con el abasto.

La dependencia reiteró que el objetivo de estos trabajos es mejorar el servicio y evitar fallas mayores en el sistema de distribución de agua en la alcaldía.

El llamado a la población es mantenerse informada por canales oficiales y reportar cualquier incidencia relacionada con el suministro.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.