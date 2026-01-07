GENERANDO AUDIO...

Disminución de suministro de agua. Foto:Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que hay una disminución en el suministro de agua potable en las colonias Renovación y Chinampac de Juárez, en la alcaldía Iztapalapa, debido a trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con la dependencia, el pozo Carlos L. Gracidas se encuentra fuera de operación desde el 5 de enero por labores de mantenimiento, por lo que el servicio será restablecido el lunes 19 de enero, al concluir las labores correspondientes.

Benito Juárez con baja presión de agua

También SEGIAGUA dio a conocer que el pozo Miraflores, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, se encuentra fuera de operación debido a trabajos de mantenimiento por una falla en la bomba.

Esta situación provocará una disminución en el suministro de agua en la colonia San Pedro de los Pinos y el servicio volverá a la normalidad el lunes 16 de enero.

La dependencia indicó que, en caso de ser necesario, la ciudadanía podrá solicitar el apoyo de pipas de agua a través de la Línea H2O, marcando *426.

