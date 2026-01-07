GENERANDO AUDIO...

Habrá conferencias y eventos a favor de Venezuela.

Este miércoles 7 de enero se realizarán 19 protestas, concentraciones, rodadas ciclistas y festejos en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). Destacan actividades relacionadas a casos de maltrato animal y apoyo a Venezuela.

De forma específica, habrá ocho concentraciones; una cita agendada con autoridades; cuatro rodadas ciclistas y seis eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Algunas de estas protestas y actividades podrían causar tráfico, debido a la alta afluencia de personas. Por ello, se recomienda a la población tomar precauciones.

Protestas en CDMX este 7 de enero

Liberación Animal México

Hora: 07:00

07:00 Lugar: Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Exigen restitución del predio del Refugio Franciscano y continuidad en resguardo y atención de animales rescatados

Exigen restitución del predio del Refugio Franciscano y continuidad en resguardo y atención de animales rescatados Aforo: 40 personas

Colectivo “Lirios Buscadores de Izcalli”

Hora: 07:30

07:30 Lugar: Estación Buenavista, Línea B del Metro; Eje 1 Norte Mosqueta y Av. Insurgentes Norte, en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc

Estación Buenavista, Línea B del Metro; Eje 1 Norte Mosqueta y Av. Insurgentes Norte, en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Traslado para brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en región Valle de Cuautitlán–Teoloyucan

Traslado para brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en región Valle de Cuautitlán–Teoloyucan Aforo: 50 personas

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico, Cuauhtémoc

Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico, Cuauhtémoc Motivo: Asamblea informativa para exigir pago de finiquito e intereses del Fideicomiso F/100

Asamblea informativa para exigir pago de finiquito e intereses del Fideicomiso F/100 Aforo: 150 personas

Unidad de las Izquierdas

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Centro de Arte y Cultura “Futurama”, Otavalo No. 7, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero

Centro de Arte y Cultura “Futurama”, Otavalo No. 7, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero Motivo: Conferencia sobre acciones en apoyo a la soberanía del pueblo venezolano

Conferencia sobre acciones en apoyo a la soberanía del pueblo venezolano Aforo: 80 personas

Coordinadora de Sindicatos en Apoyo a Palestina

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Club de Periodistas de México, Filomeno Mata No. 8, en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Club de Periodistas de México, Filomeno Mata No. 8, en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Conferencia para informar sobre creación de frente antiimperialista en apoyo a Venezuela

Conferencia para informar sobre creación de frente antiimperialista en apoyo a Venezuela Aforo: 70 personas

Refugio Franciscano, A.C.

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Refugio Franciscano, Carretera México–Toluca Km 17.5, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa

Motivo: “Cadena de amor” para protección de perros y gatos rescatados ante presuntas sustracciones ilegales

Refugio Franciscano, Carretera México–Toluca Km 17.5, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa “Cadena de amor” para protección de perros y gatos rescatados ante presuntas sustracciones ilegales Aforo: 35 personas

Padres de familia del CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz”

Hora: 11:00

11:00 Lugar: CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz”, Mar Mediterráneo No. 227, colonia Nextitla, alcaldía Miguel Hidalgo

CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz”, Mar Mediterráneo No. 227, colonia Nextitla, alcaldía Miguel Hidalgo Motivo: Exigen recalendarización y conclusión del pliego petitorio

Exigen recalendarización y conclusión del pliego petitorio Aforo: 50 personas

Comunidad indígena otomí de Magdalena Chichicaspa

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Tribunal Superior Agrario, Distrito 8, Montana No. 33, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez

Tribunal Superior Agrario, Distrito 8, Montana No. 33, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez Motivo: Defensa de territorio, bosques y manantiales; oposición al despojo de tierras

Defensa de territorio, bosques y manantiales; oposición al despojo de tierras Aforo: 200 personas

Colectivo “CUBO” ENP 5 “José Vasconcelos”

Hora: 13:30

13:30 Lugar: Escuela Nacional Preparatoria 5 “José Vasconcelos”, Calz. del Hueso No. 729, colonia Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan

Escuela Nacional Preparatoria 5 “José Vasconcelos”, Calz. del Hueso No. 729, colonia Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan Motivo: Evento “Sopa de letras” en apoyo a la lucha del pueblo venezolano

Evento “Sopa de letras” en apoyo a la lucha del pueblo venezolano Aforo: 50 personas

Rodadas ciclistas

Rodada ciclista “Giant, Passion Bike” al Ajusco

Hora: 06:10

06:10 Lugar: Carretera Picacho–Ajusco No. 528, colonia Jardines del Ajusco, alcaldía Tlalpan

Motivo: Rodada ciclista al Ajusco

Carretera Picacho–Ajusco No. 528, colonia Jardines del Ajusco, alcaldía Tlalpan Rodada ciclista al Ajusco Destino: Parque Nacional Cumbres del Ajusco, Cerro Pico del Águila Km 21, colonia Héroes de 1910, alcaldía Tlalpan

Parque Nacional Cumbres del Ajusco, Cerro Pico del Águila Km 21, colonia Héroes de 1910, alcaldía Tlalpan Aforo: 25 personas

“Libertad en Bici Oficial” – Destino sorpresa

Hora: 20:15

20:15 Lugar: Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa

Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa Motivo: Rodada ciclista nocturna

Rodada ciclista nocturna Destino: Sin definir

Sin definir Aforo: 20 personas

Rodada “Colibrí es CDMX–Coyoacán” a Fuentes Brotantes

Hora: 21:00

21:00 Lugar: Centro de Acopio La Virgen, Av. de El Parque, colonia Avante, alcaldía Coyoacán

Centro de Acopio La Virgen, Av. de El Parque, colonia Avante, alcaldía Coyoacán Motivo: Rodada ciclista

Rodada ciclista Destino: Parque Nacional Fuentes Brotantes, Camino Fuentes Brotantes No. 91, colonia Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan

Parque Nacional Fuentes Brotantes, Camino Fuentes Brotantes No. 91, colonia Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan Aforo: 25 personas

Rodada “Cletos Nocturnos” – Callejoneada

Hora: 21:30

21:30 Lugar: Búnker Cletero, Pilares y Pestalozzi, colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez

Búnker Cletero, Pilares y Pestalozzi, colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez Motivo: Rodada nocturna tipo callejoneada

Rodada nocturna tipo callejoneada Destino: Por definir

Por definir Aforo: 25 personas

Otras concentraciones en CDMX este 7 de enero

Fiesta Patronal de los Santos Reyes

Hora: Diversos horarios

Diversos horarios Lugar: Pueblo de los Reyes, alcaldía Coyoacán

Pueblo de los Reyes, alcaldía Coyoacán Motivo: Celebración religiosa patronal

Celebración religiosa patronal Aforo: 50 mil personas

Día de Reyes Magos 2026

Hora: 15:00

15:00 Lugar: Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero

Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero Motivo: Evento por Día de Reyes con participación artística

Evento por Día de Reyes con participación artística Aforo: 3 mil personas

Se recomienda anticipar traslados, considerar vías alternas y mantenerse atento a reportes oficiales ante posibles cierres o intermitencias viales en CDMX por las protestas y demás actividades de este 7 de enero.

