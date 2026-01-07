Concentraciones por maltrato animal y Venezuela generarían tráfico en CDMX este 17 de enero
Este miércoles 7 de enero se realizarán 19 protestas, concentraciones, rodadas ciclistas y festejos en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). Destacan actividades relacionadas a casos de maltrato animal y apoyo a Venezuela.
De forma específica, habrá ocho concentraciones; una cita agendada con autoridades; cuatro rodadas ciclistas y seis eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).
Algunas de estas protestas y actividades podrían causar tráfico, debido a la alta afluencia de personas. Por ello, se recomienda a la población tomar precauciones.
Protestas en CDMX este 7 de enero
Liberación Animal México
- Hora: 07:00
- Lugar: Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen restitución del predio del Refugio Franciscano y continuidad en resguardo y atención de animales rescatados
- Aforo: 40 personas
Colectivo “Lirios Buscadores de Izcalli”
- Hora: 07:30
- Lugar: Estación Buenavista, Línea B del Metro; Eje 1 Norte Mosqueta y Av. Insurgentes Norte, en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Traslado para brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en región Valle de Cuautitlán–Teoloyucan
- Aforo: 50 personas
Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 10:00
- Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico, Cuauhtémoc
- Motivo: Asamblea informativa para exigir pago de finiquito e intereses del Fideicomiso F/100
- Aforo: 150 personas
Unidad de las Izquierdas
- Hora: 10:00
- Lugar: Centro de Arte y Cultura “Futurama”, Otavalo No. 7, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero
- Motivo: Conferencia sobre acciones en apoyo a la soberanía del pueblo venezolano
- Aforo: 80 personas
Coordinadora de Sindicatos en Apoyo a Palestina
- Hora: 11:00
- Lugar: Club de Periodistas de México, Filomeno Mata No. 8, en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Conferencia para informar sobre creación de frente antiimperialista en apoyo a Venezuela
- Aforo: 70 personas
Refugio Franciscano, A.C.
- Hora: 11:00
- Lugar: Refugio Franciscano, Carretera México–Toluca Km 17.5, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa
Motivo: “Cadena de amor” para protección de perros y gatos rescatados ante presuntas sustracciones ilegales
- Aforo: 35 personas
Padres de familia del CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz”
- Hora: 11:00
- Lugar: CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz”, Mar Mediterráneo No. 227, colonia Nextitla, alcaldía Miguel Hidalgo
- Motivo: Exigen recalendarización y conclusión del pliego petitorio
- Aforo: 50 personas
Comunidad indígena otomí de Magdalena Chichicaspa
- Hora: Durante el día
- Lugar: Tribunal Superior Agrario, Distrito 8, Montana No. 33, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Defensa de territorio, bosques y manantiales; oposición al despojo de tierras
- Aforo: 200 personas
Colectivo “CUBO” ENP 5 “José Vasconcelos”
- Hora: 13:30
- Lugar: Escuela Nacional Preparatoria 5 “José Vasconcelos”, Calz. del Hueso No. 729, colonia Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan
- Motivo: Evento “Sopa de letras” en apoyo a la lucha del pueblo venezolano
- Aforo: 50 personas
Rodadas ciclistas
Rodada ciclista “Giant, Passion Bike” al Ajusco
- Hora: 06:10
- Lugar: Carretera Picacho–Ajusco No. 528, colonia Jardines del Ajusco, alcaldía Tlalpan
Motivo: Rodada ciclista al Ajusco
- Destino: Parque Nacional Cumbres del Ajusco, Cerro Pico del Águila Km 21, colonia Héroes de 1910, alcaldía Tlalpan
- Aforo: 25 personas
“Libertad en Bici Oficial” – Destino sorpresa
- Hora: 20:15
- Lugar: Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto, colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa
- Motivo: Rodada ciclista nocturna
- Destino: Sin definir
- Aforo: 20 personas
Rodada “Colibrí es CDMX–Coyoacán” a Fuentes Brotantes
- Hora: 21:00
- Lugar: Centro de Acopio La Virgen, Av. de El Parque, colonia Avante, alcaldía Coyoacán
- Motivo: Rodada ciclista
- Destino: Parque Nacional Fuentes Brotantes, Camino Fuentes Brotantes No. 91, colonia Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan
- Aforo: 25 personas
Rodada “Cletos Nocturnos” – Callejoneada
- Hora: 21:30
- Lugar: Búnker Cletero, Pilares y Pestalozzi, colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Rodada nocturna tipo callejoneada
- Destino: Por definir
- Aforo: 25 personas
Otras concentraciones en CDMX este 7 de enero
Fiesta Patronal de los Santos Reyes
- Hora: Diversos horarios
- Lugar: Pueblo de los Reyes, alcaldía Coyoacán
- Motivo: Celebración religiosa patronal
- Aforo: 50 mil personas
Día de Reyes Magos 2026
- Hora: 15:00
- Lugar: Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero
- Motivo: Evento por Día de Reyes con participación artística
- Aforo: 3 mil personas
Se recomienda anticipar traslados, considerar vías alternas y mantenerse atento a reportes oficiales ante posibles cierres o intermitencias viales en CDMX por las protestas y demás actividades de este 7 de enero.