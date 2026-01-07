Predial CDMX 2026: descuento del 8% si pagas en enero, así lo tramitas

GENERANDO AUDIO...

CDMX facilita el pago de predial. Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), informó que ya iniciaron los descuentos para el pago de predial, agua y tenencia en 2026, con beneficios que buscan apoyar la economía familiar.

Si vas a pagar el Predial CDMX 2026, toma nota: hay descuento del 8% si haces el pago anual anticipado en enero. En febrero el descuento será del 5%.

Descuento en Predial CDMX 2026: fechas y porcentaje

Enero 2026: 8% de descuento por pago anual anticipado

Febrero 2026: 5% de descuento por pago anual anticipado

¿Cómo tramitar y dónde pagar predial en CDMX?

De acuerdo con la SAF, el pago de derechos e impuestos puede realizarse:

En más de 8,800 puntos de cobro ( Aquí puedes consultarlos )

) En línea

En la app móvil “Tesorería CDMX”

En kioscos de la tesorería.

En bancos

En tiendas de conveniencia y departamentales.

También hay promoción de meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Los beneficios se pueden consultar en: https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/programas

Predial y agua: beneficios para grupos vulnerables

El Gobierno de la CDMX también contempla cuotas fijas y descuentos para grupos vulnerables, como: adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos, madres solteras, mujeres separadas o divorciadas, jefas de hogar, viudas, cónyuges supervivientes del propietario, huérfanos pensionados, jubilados, pensionados por riesgos de trabajo e invalidez, personas con discapacidad permanente y personas de 60 años.

Predial: cuota fija y descuento (grupos vulnerables)

Cuota fija bimestral de 68 pesos cuando el inmueble de uso habitacional no exceda 2,808,466 pesos.

cuando el inmueble de uso habitacional no exceda 2,808,466 pesos. Si la propiedad excede esa cantidad, se otorga 30% de descuento en predial.

en predial. Reducción del 50% de la cuota bimestral por derechos por suministro de agua.

Tenencia CDMX 2026: 100% de descuento si pagas refrendo

La SAF indicó que, al pagar el refrendo 2026 (que para 2026 es de 760 pesos, conforme al artículo 219 del Código Fiscal de la Ciudad de México), se otorga 100% de descuento en Tenencia para:

Automóviles cuyo valor total (incluido IVA) no exceda 638,000 pesos.

Motocicletas cuyo valor total (incluido IVA) no exceda 250,000 pesos.

Aplica para personas físicas y personas morales sin fines de lucro.

Vigencia del beneficio de Tenencia y requisitos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

Aclaraciones y requisitos:

No se deben tener adeudos de Tenencia de años anteriores

Se debe contar con Tarjeta de Circulación vigente o realizar el pago correspondiente a la renovación

Además, se informó que por primera vez en 13 años se actualiza y eleva el límite para exentar la tenencia vehicular de 250,000 a 638,000 pesos (incluido IVA) para vehículos particulares, ampliando el beneficio a más contribuyentes que cubran el Refrendo 2026 por 760 pesos del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.