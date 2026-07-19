Héctor Díaz-Polanco deja la presidencia de Morena en la CDMX

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Héctor Díaz-Polanco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Héctor Díaz-Polanco, presidente de Morena en la Ciudad de México, anunció que deja el cargo para continuar sus actividades académicas. La noticia se dio a conocer a través de un video que compartió este domingo a través de redes sociales.

Hoy anuncio el cierre de mi etapa al frente de Morena en la Ciudad de México.



Quiero agradecer a todas y todos quienes me acompañaron en este proceso y reconocer el trabajo colectivo que hizo posible avanzar en la organización de nuestro movimiento.



Una etapa concluye, pero mi… pic.twitter.com/ebs0IhaTev — Héctor Díaz-Polanco (@diazpol) July 19, 2026

Héctor Díaz-Polanco deja presidencia de Morena en la CDMX

En el video, Héctor Díaz-Polanco informó su decisión de hacerse un lado de la dirigencia de Morena en la CDMX “Inicio una nueva etapa de trabajo. Anuncio mi separación del cargo de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México. (…) Ha sido un honor”, expresó.

El académico también comentó que ayer sábado sostuvo una reunión con Clara Brugada, Jefa de Gobierno, para agradecerle el apoyo recibido durante todo este tiempo y su amistad.

Aunque deja la presidencia local, Díaz-Polanco seguirá formando parte del Consejo Nacional de Morena y el Consejo Consultivo.

Sobre sus planes a futuro, mencionó que retomará sus actividades académicas y está trabajando en la edición de un par de libros.

“Quiero agradecer a todas y todos quienes me acompañaron en este proceso y reconocer el trabajo colectivo que hizo posible avanzar en la organización de nuestro movimiento”, publicó en redes sociales

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