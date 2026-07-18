Rescatan a hombre que subió a torre del Cablebús en Gustavo A. Madero

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Foto: SSC CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, rescataron a un hombre que puso en riesgo su vida al escalar una bvtTg de las torres del Cablebús en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La emergencia ocurrió en una torre de la Línea 1 del Cablebús, que corre de Indios Verdes a Cuautepec, en la colonia Residencial Zacatenco.

Suspenden temporalmente el servicio para realizar el rescate

De acuerdo con la SSC, los policías recibieron el reporte de una persona que había escalado la estructura del sistema de transporte.

Al llegar al sitio, los oficiales activaron los protocolos de actuación, establecieron un perímetro de seguridad y solicitaron la suspensión momentánea del servicio para facilitar las labores de rescate.

Posteriormente, paramédicos del ERUM y bomberos ascendieron hasta el punto donde se encontraba el hombre.

El hombre fue puesto a salvo y quedó a disposición del Juez Cívico

Tras varios minutos de diálogo y maniobras, los equipos de emergencia lograron resguardar al ciudadano, de 54 años, y lo descendieron con técnicas especializadas hasta un lugar seguro.

Una vez en tierra, fue valorado por paramédicos del ERUM, quienes determinaron que se encontraba estable.

Posteriormente, el hombre fue presentado ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

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