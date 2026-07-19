Camioneta atropella a varias personas afuera de El Borrego Viudo

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Atropello masivo en viña del mar; conductor es detenido. Foto: Getty

Una camioneta tipo pick-up atropelló a varias personas en las inmediaciones de la taquería El Borrego Viudo, ubicada en el cruce de avenida Revolución y Viaducto Miguel Alemán, en la Ciudad de México (CDMX).

Videos muestran el momento en que la camioneta atropella a personas

El hecho quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, donde se observa el momento en que el conductor realiza maniobras peligrosas entre peatones, comensales y vehículos.

En los videos se observa cómo la unidad avanza de manera errática, impacta otros vehículos y atropella a varias personas mientras intenta abrirse paso entre los automóviles.

Los testigos captaron la reacción de clientes y transeúntes, quienes corrieron para ponerse a salvo al percatarse de la trayectoria de la camioneta.

¡MOMENTOS DE TERROR! CONDUCTOR ENLOQUECE Y ATROPELLA A PERSONAS JUNTO A 'EL BORREGO VIUDO' 🚨🚘💥

Un verdadero escenario de caos y pánico se vivió en las inmediaciones de la famosa Taquería "El Borrego Viudo", en el importante cruce de Avenida Revolución y el Viaducto Miguel… pic.twitter.com/F7FIwmNM9e — apartadomex (@ApartadoMex) July 18, 2026

Peatones intentaron detener al conductor

Las imágenes también muestran que algunas personas intentaron detener la marcha del vehículo; sin embargo, el conductor continuó avanzando.

Durante el incidente, varias personas fueron arrolladas por la camioneta, mientras otros peatones lograron alejarse para evitar ser alcanzados.

Autoridades investigan lo ocurrido

Se espera que las autoridades capitalinas realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del conductor.

Hasta ahora no se ha dado a conocer información oficial sobre la identidad del automovilista, su situación jurídica o el estado de salud de las personas involucradas.

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