“¡No, señora, ya les dije que no!”: indigente rechaza ayuda pese a tener un picahielos en la cabeza

GENERANDO AUDIO...

Indigente rechaza atención médica. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Un hombre en situación de calle rechazó atención médica pese a tener un picahielos clavado en la cabeza, mientras personal del ERUM y policías de la SSC CDMX intentaban convencerlo de recibir ayuda. El hecho fue captado en video y difundido en redes sociales.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción .

Indigente rechaza atención; tenía picahielos en la cabeza

En las imágenes se observa al hombre sentado en una banqueta, mientras una rescatista del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) intenta brindarle atención. Sin embargo, el sujeto responde de forma tajante:

“¡No, señora, ya les dije que no!”.

De acuerdo con lo que se escucha en el video, el hombre relató que tres días antes tuvo una riña, en la que presuntamente le clavaron el picahielos en la cabeza. A pesar de la gravedad de la situación, insistía en no recibir ayuda.

Durante la grabación, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) le preguntan su nombre y si se encuentra bien. No obstante, el hombre evita responder y continúa comiendo, mientras trata de ignorar las preguntas de los uniformados.

Policías y rescatistas intentaron convencerlo

En el video también se escucha a uno de los policías decirle:

“Nos reportaron que traías un picahielos en la cabeza, ¿cuál es su nombre?”.

Pese a los intentos de diálogo, el hombre mantuvo su negativa y evitó colaborar con las autoridades. El incidente ocurrió en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, específicamente en Durango 11-A. El hombre tiene aproximadamente 35 años, viste una playera de color vino y tiene un picahielo en el cráneo con sangrado visible.



Hasta el momento, no se ha informado si el hombre finalmente accedió a recibir atención médica o fue trasladado a un hospital.

Video genera debate en redes sociales

Tras difundirse el video en las redes sociales, usuarios reaccionaron con distintos comentarios sobre la situación:

“La gente se escandaliza, pero el señor está ejerciendo su autonomía; si no quiere atención médica, no se le puede obligar”.

“Se le debe hospitalizar. No se trata solo de sacarle el objeto y ponerle alcohol”.

“Esto no es algo curioso: es una emergencia humana. Ojalá pueda recibir ayuda con respeto, contención y protocolos que prioricen salvarle la vida”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.