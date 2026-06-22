Indignación en CDMX: cachorro pomerania muere tras acudir a spa para mascotas en la Roma-Condesa

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Denuncian muerte de un perro en un spa. Foto: AFP/Ilustrativa

“Coco”, un cachorro de la raza pomerania murió mientras era atendido en un spa para mascotas en la zona Roma-Condesa de la Ciudad de México (CDMX). El caso provocó indignación entre los defensores de los animales y la ciudadanía en general.

Muere pomerania en spa para perros en la Roma-Condesa

El periodista Carlos Jiménez, alias “C4”, informó que un perro pomerania, de apenas 10 meses, perdió la vida mientras recibía atención en el local “Spa Pet”, ubicado en el cruce de las calles de Coahuila y Monterrey, colonia Roma Sur.

El dueño dejó a “Coco” en manos de los “expertos” para que lo bañaran y lo peinaran, pero cuando regresó se lo entregaron muerto. El reporte señala que el responsable de cuidarlo era Kevin “N”, un joven que era aprendiz en el local.

Algunos usuarios comentan que el perrito murió a golpes, presuntamente, el aprendiz lo golpeó en varias ocasiones con un cepillo porque el “lomito” no se dejaba peinar, aunque esta versión no ha sido confirmada.

Kevin “N” fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; la Fiscalía capitalina se encuentra investigando el caso. Hasta el momento no hay información sobre si el local fue clausurado por la muerte del pomerania “Coco”.

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