Familiares de víctimas de feminicidio encabezan las movilizaciones en CDMX este 22 de junio

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Movilizaciones en CDMX este 22 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 22 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán familiares de víctimas de feminicidio.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 22 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/cMsW5q2SMo — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 22, 2026

En total, están previstas:

3 concentraciones

3 citas programada

14 eventos de esparcimiento

17 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Concentración de familiares de víctima de feminicidio

Hora: 08:00 horas

08:00 horas Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc. Asistentes estimados: 30 personas.

Motivo

Los participantes exigen justicia por un caso de feminicidio ocurrido en 2017 en la alcaldía Tlalpan, así como el esclarecimiento de los hechos y un proceso judicial que garantice acceso a la justicia.

Posibles afectaciones

Calle James Sullivan.

Circuito Interior.

Avenida Insurgentes Centro.

Avenida Ribera de San Cosme.

Alternativas viales

Eje 1 Norte.

Eje 2 Norte.

Avenida México-Tenochtitlán.

Paseo de la Reforma.

Concentración de amigos y familiares de presunto responsable de feminicidio

Hora: 08:30 horas

08:30 horas Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc. Asistentes estimados: 25 personas.

Motivo

Solicitan la liberación del imputado y demandan que el proceso judicial se realice bajo el principio de presunción de inocencia.

Posibles afectaciones

James Sullivan.

Antonio Caso.

Insurgentes Centro.

Circuito Interior.

Alternativas viales

Eje 1 Norte.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida Chapultepec.

Paseo de la Reforma.

Reunión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Unidad de Administración y Finanzas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Xocongo No. 58, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

Unidad de Administración y Finanzas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Xocongo No. 58, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc. Asistentes estimados: 100 personas.

Motivo

Analizar descuentos aplicados a docentes y revisar temas relacionados con la participación magisterial en movilizaciones anteriores.

Posibles afectaciones

Xocongo.

Fray Servando Teresa de Mier.

Calzada de Tlalpan.

Eje Central.

Alternativas viales

Viaducto Miguel Alemán.

Eje 3 Sur.

José María Izazaga.

Avenida Congreso de la Unión.

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

Hora: 18:00 horas

18:00 horas Lugar: Restaurante Mafalda, avenida Miguel Hidalgo No. 10, colonia San Lucas, alcaldía Coyoacán.

Restaurante Mafalda, avenida Miguel Hidalgo No. 10, colonia San Lucas, alcaldía Coyoacán. Asistentes estimados: 35 personas.

Motivo

Realizar una reunión organizativa para coordinar acciones de solidaridad internacional y analizar temas relacionados con la situación en Palestina.

Posibles afectaciones

Centro de Coyoacán.

Avenida Miguel Hidalgo.

Centenario.

Francisco Sosa.

Alternativas viales

Miguel Ángel de Quevedo.

División del Norte.

Eje 10 Sur.

Avenida Universidad.

Jubilados y pensionados de CFE y Pemex acudirán al Poder Judicial

Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Poder Judicial de la Federación, bulevar Adolfo López Mateos No. 2321, colonia Flor de María, alcaldía Álvaro Obregón.

Poder Judicial de la Federación, bulevar Adolfo López Mateos No. 2321, colonia Flor de María, alcaldía Álvaro Obregón. Asistentes estimados: 40 personas.

Motivo

Solicitan resolución de juicios relacionados con pensiones y jubilaciones, así como el respeto a derechos adquiridos.

Posibles afectaciones

Bulevar Adolfo López Mateos (Periférico).

Barranca del Muerto.

Las Flores.

Alternativas viales

Avenida Revolución.

Desierto de los Leones.

Avenida Toluca.

Camino Real a Toluca.

Plantón y evento religioso en Tláhuac

70° Aniversario de la Feria Nacional de San Pedro Tláhuac

Horario: Durante todo el día.

Durante todo el día. Lugar: Kiosco del Pueblo de San Pedro Tláhuac.

Kiosco del Pueblo de San Pedro Tláhuac. Periodo: Del 20 de junio al 5 de julio.

Del 20 de junio al 5 de julio. Aforo estimado: 20 mil asistentes.

Recomendación

Se prevé incremento en la afluencia vehicular y peatonal en el centro de Tláhuac y comunidades cercanas.

Alternativas viales

Avenida Tláhuac.

Eje 10 Sur.

Avenida La Turba.

Canal de Chalco.

Eventos masivos que podrían impactar la movilidad

Además de las movilizaciones sociales, autoridades prevén una importante concentración de personas en distintos puntos de la capital debido a eventos culturales y recreativos.

Actividades con mayor aforo esperado

FIFA Fan Festival en el Zócalo Capitalino (55 mil asistentes).

en el Zócalo Capitalino (55 mil asistentes). Festival Campo Marte 26 en Campo Marte (10 mil asistentes).

en Campo Marte (10 mil asistentes). México Ciudad que Baila “Memoria Luminosa IV” en el Palacio de Bellas Artes (9 mil asistentes).

en el Palacio de Bellas Artes (9 mil asistentes). Gigantes del Futbol sobre Paseo de la Reforma (5 mil asistentes).

sobre Paseo de la Reforma (5 mil asistentes). Festivales Futboleros en la CDMX en diversas alcaldías.

en diversas alcaldías. Corredores Turísticos en Paseo de la Reforma, Centro Histórico, Garibaldi, Coyoacán, Xochimilco y otros puntos emblemáticos.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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