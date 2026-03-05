Marcha 8M en CDMX: lista de calles y avenidas cerradas este 8 de marzo

GENERANDO AUDIO...

Calles del centro de CDMX tendrán afectaciones por marcha del 8M. Foto: Cuartoscuro

La marcha del 8M en la Ciudad de México (CDMX) se realizará este domingo en el marco del Día Internacional de la Mujer, por lo que se prevén afectaciones a la circulación en distintas vialidades del centro de la capital.

Si planeas circular por esta zona, es importante conocer la ruta de la movilización, así como las calles y avenidas que podrían registrar cierres o cortes viales desde Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino.

Ruta de la marcha del 8M en CDMX

Aunque las autoridades de la CDMX no han confirmado oficialmente todas las vialidades que permanecerán cerradas durante la movilización, las convocatorias de colectivas señalan que la marcha del 8 de marzo partirá desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Paseo de la Reforma.

El contingente avanzará por Paseo de la Reforma, continuará por Avenida Juárez y posteriormente tomará la calle 5 de Mayo, para finalmente arribar a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, donde se prevé la concentración final.

Calles y avenidas que podrían cerrar por la marcha

Debido al paso de los contingentes feministas, algunas de las principales vialidades del centro podrían registrar cortes a la circulación o afectaciones al tránsito vehicular.

Entre las calles y avenidas que se verán impactadas se encuentran:

Paseo de la Reforma, desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan

Avenida Juárez

Eje Central, a la altura del cruce con calle 5 de Mayo

Calle 5 de Mayo, que conduce hacia el Zócalo

Estas vialidades podrían presentar cierres temporales o circulación limitada conforme avance la movilización.

Alternativas viales para evitar la zona de la marcha

Ante las posibles afectaciones al tránsito por la marcha del 8M en CDMX, se recomienda a los automovilistas considerar rutas alternas para desplazarse por la zona centro de la capital.

Entre las alternativas viales se encuentran:

Avenida de los Insurgentes

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Doctor Río de la Loza

Fray Servando Teresa de Mier

Avenida Chapultepec

Las autoridades capitalinas recomiendan mantenerse atentos a los reportes de tránsito y actualizaciones viales, ya que los cierres podrían modificarse conforme avance la movilización.

