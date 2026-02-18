¿Cuándo y de cuánto será el pago de la Pensión Bienestar Adultos Mayores? Esto se sabe

GENERANDO AUDIO...

¿Cuándo cae el próximo pago de Pensión Bienestar para adultos mayores? Foto: Uno TV

Miles de beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores permanecen a la espera del próximo depósito bimestral, que asciende a 6 mil 400 pesos.

Aunque hasta el momento no se ha anunciado una fecha oficial para el siguiente pago, se especula que los depósitos correspondientes al nuevo periodo comiencen a realizarse durante el mes de marzo, puesto que aún continúa el proceso de registro para nuevos beneficiarios.

Registro abierto hasta el 22 de febrero

Si aún no formas parte del programa, todavía puedes inscribirte. El registro para la Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar inició el 16 de febrero y concluirá el 22 de febrero.

El calendario de atención en módulos se organiza conforme a la primera letra del primer apellido:

Lunes 16: A, B, C

A, B, C Martes 17: D, E, F, G, H

D, E, F, G, H Miércoles 18: I, J, K, L, M

I, J, K, L, M Jueves 19: N, Ñ, O, P, Q, R

N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 20: S, T, U, V, W, X, Y, Z

S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 21: Todas las letras

Todas las letras Domingo 22: Todas las letras

Los módulos brindan atención en un horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Requisitos para inscribirse

Para formar parte del programa es necesario cumplir con los siguientes criterios:

Tener 65 años cumplidos

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana

Presentar acta de nacimiento

Contar con identificación oficial vigente (INE, Inapam, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad)

(INE, Inapam, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad) CURP legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (agua, luz, gas, teléfono o predial)

Teléfono de contacto (celular y/o de casa)

No es obligatorio retirar el dinero el mismo día

Autoridades recuerdan que, una vez realizado el depósito, no es necesario retirar el dinero de inmediato, ya que el recurso permanecerá disponible en la cuenta del beneficiario hasta que decida utilizarlo.

