Animalistas encabezan protestas de este lunes 23 de febrero en CDMX

Habrá 27 concentraciones en distintos puntos. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 23 de febrero se realizarán un total de 27 protestas en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX). Destacan protestas de trabajadores y animalistas por el Refugio Franciscano.

Habrá siete concentraciones, tres citas agendadas; 11 plantones y siete eventos de esparcimiento, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las protestas de este 23 de febrero en CDMX, figuran manifestaciones de trabajadores y de animalistas que exigen el regreso de animales del Refugio Franciscano.

Protestas en CDMX este 23 de febrero

Unión General de Trabajadores de México (UGTM)

Hora: 10:00

Lugar: Restaurante VIPS 16 de Septiembre No. 81, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Conferencia de prensa para presentar su plan de acción y solicitar basificación, derechos laborales, salario digno, estabilidad laboral y seguridad social

Aforo: 30

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.

Hora: 12:00

Lugar: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Exigen el regreso de animales retirados tras el desalojo del Refugio Franciscano y transparencia sobre su estado y paradero

Aforo: 20

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 13:00

Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco

Motivo: Mesa informativa y talleres sobre reducción de riesgos asociados al consumo de drogas y uso responsable del espacio público

Aforo: 20

Frente Amplio de Familias Buscadoras de Justicia Verdad y Memoria en CDMX “Luciérnagas”

Hora: 06:30

Lugar: Estación Chabacano del Metro, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Traslado para brigada de búsqueda de personas desaparecidas en la zona del Ajusco

Aforo: 60

Familiares y amigos del estudiante presuntamente víctima de bullying

Hora: 08:00

Lugar: Zócalo capitalino, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Exigen seguridad, proceso legal justo y atención a casos de violencia escolar

Aforo: 25

Colectivo “Rosas Rojas”

Hora: 14:00

Lugar: Biblioteca Central de la UNAM, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán

Motivo: Ensayo de batucada rumbo a la marcha del 8 de marzo

Aforo: 50

Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo

Hora: 18:00

Lugar: Entrada del Parque Lira, Av. Observatorio No. 64, alcaldía Miguel Hidalgo

Motivo: Asamblea informativa contra la privatización del Parque Lira

Aforo: 50

Citas agendadas

Padres de familia de la Escuela Primaria “Magisterio Mexicano”

Hora: 09:00

Lugar: Escuela Primaria “Magisterio Mexicano”, colonia Tezozomoc, alcaldía Azcapotzalco

Motivo: Reunión con brigada de salud para informar sobre virus coxsackie y aclaración de gastos escolares

Aforo: 50

Núcleo Solicitantes de Vivienda Movimiento Sin Techo

Hora: 14:30

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan integración a programas de vivienda

Aforo: 20

Central Unitaria de Trabajadores

Hora: 16:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan retiro de puestos sin permisos

Aforo: 50

Plantones

Petroleros y Mexicanos del Sureste

Lugar: Zócalo capitalino, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Exigen justicia en derechos y prestaciones laborales

Fecha de inicio: 9 de septiembre de 2025

Aforo: 1

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.

Lugar: Deportivo Hermanos Galeana, alcaldía Gustavo A. Madero

Motivo: Solicitan transparencia en manejo de animales rescatados

Fecha de inicio: 18 de enero de 2026

Aforo: 5

Resistencia Civil MX

Lugar: Monte de Piedad y Guatemala, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Rechazo a toma de protesta del ministro presidente de la SCJN

Fecha de inicio: 26 de agosto de 2025

Aforo: 5

Afectados por el desalojo del predio Tonalá 125

Lugar: Tonalá No. 125, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Protesta contra desalojo del inmueble

Fecha de inicio: 26 de agosto de 2025

Aforo: 30

Frente Indígenas de Artesanos y Comerciantes Tzeltalez de CDMX

Lugar: 20 de Noviembre y Plaza de la Constitución, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan espacios para venta de artesanías

Fecha de inicio: 11 de febrero de 2026

Aforo: 25

Sindicato de Trabajadores de la UNAM

Lugar: CCH Azcapotzalco, alcaldía Azcapotzalco

Motivo: Solicitan pago pendiente, cobertura de plazas y respeto a materia de trabajo

Fecha de inicio: 16 de febrero de 2026

Aforo: 200

Familias desalojadas del edificio República de Cuba 11

Lugar: República de Cuba No. 11, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Exigen avances en pliego petitorio tras desalojo

Fecha de inicio: 4 de septiembre de 2025

Aforo: 30

Unión Nacional Mazahuas Pequeño Comercio A.C.

Lugar: Zócalo capitalino, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan espacios para venta de artesanías

Fecha de inicio: 19 de febrero de 2026

Aforo: 2

Frente Oriente

Lugar: Paseo de la Reforma No. 211-213, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Exigen libertad de dirigente de la UPVA y presentación con vida de los 43 normalistas

Fecha de inicio: 26 de diciembre de 2014

Aforo: Sin personas / logística

Comunidad indígena otomí CDMX y Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata

Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, alcaldía Benito Juárez

Motivo: Protesta por desalojos y apoyo a pueblos indígenas

Fecha de inicio: 12 de octubre de 2020

Aforo: Sin personas / logística

Habitante del municipio de Huetamo, Michoacán

Lugar: Arcos del Edificio de Gobierno, Zócalo capitalino

Motivo: Denuncia amenazas contra su persona y su familia

Fecha de inicio: 18 de enero de 2022

Aforo: 1

Se recomienda tomar rutas alternas y prevenir traslados para evitar afectaciones en CDMX por las protestas de este 23 de febrero.

