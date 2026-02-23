Animalistas encabezan protestas de este lunes 23 de febrero en CDMX
Este lunes 23 de febrero se realizarán un total de 27 protestas en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX). Destacan protestas de trabajadores y animalistas por el Refugio Franciscano.
Habrá siete concentraciones, tres citas agendadas; 11 plantones y siete eventos de esparcimiento, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las protestas de este 23 de febrero en CDMX, figuran manifestaciones de trabajadores y de animalistas que exigen el regreso de animales del Refugio Franciscano.
Protestas en CDMX este 23 de febrero
Unión General de Trabajadores de México (UGTM)
- Hora: 10:00
- Lugar: Restaurante VIPS 16 de Septiembre No. 81, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Conferencia de prensa para presentar su plan de acción y solicitar basificación, derechos laborales, salario digno, estabilidad laboral y seguridad social
- Aforo: 30
Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.
- Hora: 12:00
- Lugar: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen el regreso de animales retirados tras el desalojo del Refugio Franciscano y transparencia sobre su estado y paradero
- Aforo: 20
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 13:00
- Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco
- Motivo: Mesa informativa y talleres sobre reducción de riesgos asociados al consumo de drogas y uso responsable del espacio público
- Aforo: 20
Frente Amplio de Familias Buscadoras de Justicia Verdad y Memoria en CDMX “Luciérnagas”
- Hora: 06:30
- Lugar: Estación Chabacano del Metro, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Traslado para brigada de búsqueda de personas desaparecidas en la zona del Ajusco
- Aforo: 60
Familiares y amigos del estudiante presuntamente víctima de bullying
- Hora: 08:00
- Lugar: Zócalo capitalino, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen seguridad, proceso legal justo y atención a casos de violencia escolar
- Aforo: 25
Colectivo “Rosas Rojas”
- Hora: 14:00
- Lugar: Biblioteca Central de la UNAM, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán
- Motivo: Ensayo de batucada rumbo a la marcha del 8 de marzo
- Aforo: 50
Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo
- Hora: 18:00
- Lugar: Entrada del Parque Lira, Av. Observatorio No. 64, alcaldía Miguel Hidalgo
- Motivo: Asamblea informativa contra la privatización del Parque Lira
- Aforo: 50
Citas agendadas
Padres de familia de la Escuela Primaria “Magisterio Mexicano”
- Hora: 09:00
- Lugar: Escuela Primaria “Magisterio Mexicano”, colonia Tezozomoc, alcaldía Azcapotzalco
- Motivo: Reunión con brigada de salud para informar sobre virus coxsackie y aclaración de gastos escolares
- Aforo: 50
Núcleo Solicitantes de Vivienda Movimiento Sin Techo
- Hora: 14:30
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan integración a programas de vivienda
- Aforo: 20
Central Unitaria de Trabajadores
- Hora: 16:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan retiro de puestos sin permisos
- Aforo: 50
Plantones
Petroleros y Mexicanos del Sureste
- Lugar: Zócalo capitalino, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen justicia en derechos y prestaciones laborales
- Fecha de inicio: 9 de septiembre de 2025
- Aforo: 1
Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.
- Lugar: Deportivo Hermanos Galeana, alcaldía Gustavo A. Madero
- Motivo: Solicitan transparencia en manejo de animales rescatados
- Fecha de inicio: 18 de enero de 2026
- Aforo: 5
Resistencia Civil MX
- Lugar: Monte de Piedad y Guatemala, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Rechazo a toma de protesta del ministro presidente de la SCJN
- Fecha de inicio: 26 de agosto de 2025
- Aforo: 5
Afectados por el desalojo del predio Tonalá 125
- Lugar: Tonalá No. 125, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Protesta contra desalojo del inmueble
- Fecha de inicio: 26 de agosto de 2025
- Aforo: 30
Frente Indígenas de Artesanos y Comerciantes Tzeltalez de CDMX
- Lugar: 20 de Noviembre y Plaza de la Constitución, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan espacios para venta de artesanías
- Fecha de inicio: 11 de febrero de 2026
- Aforo: 25
Sindicato de Trabajadores de la UNAM
- Lugar: CCH Azcapotzalco, alcaldía Azcapotzalco
- Motivo: Solicitan pago pendiente, cobertura de plazas y respeto a materia de trabajo
- Fecha de inicio: 16 de febrero de 2026
- Aforo: 200
Familias desalojadas del edificio República de Cuba 11
- Lugar: República de Cuba No. 11, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen avances en pliego petitorio tras desalojo
- Fecha de inicio: 4 de septiembre de 2025
- Aforo: 30
Unión Nacional Mazahuas Pequeño Comercio A.C.
- Lugar: Zócalo capitalino, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan espacios para venta de artesanías
- Fecha de inicio: 19 de febrero de 2026
- Aforo: 2
Frente Oriente
Lugar: Paseo de la Reforma No. 211-213, alcaldía Cuauhtémoc
Motivo: Exigen libertad de dirigente de la UPVA y presentación con vida de los 43 normalistas
Fecha de inicio: 26 de diciembre de 2014
Aforo: Sin personas / logística
Comunidad indígena otomí CDMX y Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata
- Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Protesta por desalojos y apoyo a pueblos indígenas
- Fecha de inicio: 12 de octubre de 2020
- Aforo: Sin personas / logística
Habitante del municipio de Huetamo, Michoacán
- Lugar: Arcos del Edificio de Gobierno, Zócalo capitalino
- Motivo: Denuncia amenazas contra su persona y su familia
- Fecha de inicio: 18 de enero de 2022
- Aforo: 1
Se recomienda tomar rutas alternas y prevenir traslados para evitar afectaciones en CDMX por las protestas de este 23 de febrero.
