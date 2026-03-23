Jueces cesados por la reforma judicial encabezan las movilizaciones en CDMX este 23 de marzo

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Foto:; Cuartoscuro.

Este lunes 23 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

Seis concentraciones

Dos citas agendadas

Ocho eventos de esparcimiento

Ocho plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Principales concentraciones

Comité de titulares federales cesados

Hora: 05:30

05:30 Lugar: Palacio Nacional (Plaza de la Constitución, Centro Histórico)

Palacio Nacional (Plaza de la Constitución, Centro Histórico) Demanda: Indemnización para personas juzgadoras cesadas, pago de pensiones y respeto a derechos laborales

Indemnización para personas juzgadoras cesadas, pago de pensiones y respeto a derechos laborales Aforo estimado: 50 personas

Colectiva feminista “Morras de Fuego”

Hora: 08:45

08:45 Lugar: Fiscalía General de Justicia (Col. Doctores)

Fiscalía General de Justicia (Col. Doctores) Demanda: Judicialización de casos de tentativa de feminicidio y justicia para víctimas

Judicialización de casos de tentativa de feminicidio y justicia para víctimas Aforo: 30 personas

Colectiva feminista “Vulvas Rebeldes”

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Centro de Atención Integral (Col. Doctores)

Centro de Atención Integral (Col. Doctores) Actividad: Jornada de protesta por personas desaparecidas

Jornada de protesta por personas desaparecidas Observación: Podrían sumarse otras organizaciones

Podrían sumarse otras organizaciones Aforo: 30 personas

Colectiva “Hijas de la Cannabis”

Hora: 12:00

12:00 Puntos: Plaza Tlaxcoaque Hemiciclo a Juárez

Actividad: Recaudación de juguetes para infancias en situación vulnerable

Recaudación de juguetes para infancias en situación vulnerable Aforo: 50 personas

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 12:00 y 13:00

12:00 y 13:00 Puntos: Monumento a la Madre Av. Río Churubusco y Añil (Iztacalco)

Actividad: Eventos culturales y mesas informativas sobre consumo de cannabis

Eventos culturales y mesas informativas sobre consumo de cannabis Aforo: 50 personas

“40 días por la vida”

Horario: Durante el día

Durante el día Ubicaciones: Diversas sedes de Fundación Marie Stopes en Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc

Diversas sedes de Fundación Marie Stopes en Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc Actividad: Vigilia en contra del aborto

Vigilia en contra del aborto Aforo: 50 personas

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