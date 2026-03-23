Jueces cesados por la reforma judicial encabezan las movilizaciones en CDMX este 23 de marzo

| 06:56 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Foto:; Cuartoscuro.

Este lunes 23 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

  • Seis concentraciones
  • Dos citas agendadas
  • Ocho eventos de esparcimiento
  • Ocho plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Principales concentraciones

Comité de titulares federales cesados

  • Hora: 05:30
  • Lugar: Palacio Nacional (Plaza de la Constitución, Centro Histórico)
  • Demanda: Indemnización para personas juzgadoras cesadas, pago de pensiones y respeto a derechos laborales
  • Aforo estimado: 50 personas

Colectiva feminista “Morras de Fuego”

  • Hora: 08:45
  • Lugar: Fiscalía General de Justicia (Col. Doctores)
  • Demanda: Judicialización de casos de tentativa de feminicidio y justicia para víctimas
  • Aforo: 30 personas

Colectiva feminista “Vulvas Rebeldes”

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Centro de Atención Integral (Col. Doctores)
  • Actividad: Jornada de protesta por personas desaparecidas
  • Observación: Podrían sumarse otras organizaciones
  • Aforo: 30 personas

Colectiva “Hijas de la Cannabis”

  • Hora: 12:00
  • Puntos:
    • Plaza Tlaxcoaque
    • Hemiciclo a Juárez
  • Actividad: Recaudación de juguetes para infancias en situación vulnerable
  • Aforo: 50 personas

Colectivo “Plataforma 4:20”

  • Hora: 12:00 y 13:00
  • Puntos:
    • Monumento a la Madre
    • Av. Río Churubusco y Añil (Iztacalco)
  • Actividad: Eventos culturales y mesas informativas sobre consumo de cannabis
  • Aforo: 50 personas

“40 días por la vida”

  • Horario: Durante el día
  • Ubicaciones: Diversas sedes de Fundación Marie Stopes en Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc
  • Actividad: Vigilia en contra del aborto
  • Aforo: 50 personas

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