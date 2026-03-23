Metrobús CDMX ofrece 4 trabajos; en uno pagan hasta 21 mil 300 pesos

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Trabajos en el Metrobús CDMX. Foto: Cuartoscuro.

El Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que abrió cuatro convocatorias de trabajo. En estos puestos, este transporte público capitalino paga de 13 mil a 21 mil pesos brutos mensuales.

Las 4 ofertas de trabajo del Metrobús CDMX

A través de su página de internet oficial, justo en su sección de Bolsa de Trabajo, el Metrobús de la CDMX publicó convocatorias de cuatro ofertas laborales.

Los puestos que están buscando y sus requisitos son los siguientes:

Analista de contratos, servicios y pagos: sexo indistinto, licenciatura en Administración, Derecho o afines, experiencia mínima de seis meses y licencia de conducir vigente

sexo indistinto, licenciatura en Administración, Derecho o afines, experiencia mínima de seis meses y licencia de conducir vigente Auxiliar en servicios y gestión contable: sexo indistinto, licenciatura terminada en Contabilidad, Finanzas, Economía o afines y experiencia mínima de un un año

sexo indistinto, licenciatura terminada en Contabilidad, Finanzas, Economía o afines y experiencia mínima de un un año Supervisor programador en línea: sexo indistinto, ingeniería en Transporte, Civil, Logística, Industrial o licenciatura en Urbanismo o afines, además de experiencia mínima de un año

sexo indistinto, ingeniería en Transporte, Civil, Logística, Industrial o licenciatura en Urbanismo o afines, además de experiencia mínima de un año Coordinador operativo de electromovilidad: sexo indistinto, licenciatura o ingeniería en Electromovilidad, Energía, Transporte o afines, así como experiencia mínima de un año

¿Cómo será el proceso de selección?

Para la postulación a cualquiera de estos cuatro trabajos que ofrece el Metrobús de la CDMX, los interesados deberán asegurarse de que cumplen con los perfiles publicados, pero también señalan que si conocen a alguien que pueda cubrirlos, pueden referirlos.

También piden que antes de postularse, revisen, actualicen y entonces envíen sus CV, el cual deberá ir acompañado de un comprobante que acredite su más reciente grado académico; “en caso de no acreditarlo, no se considerará la solicitud”, señalan.

Los archivos deberán enviarse al correo electrónico reclutamientoyseleccion@metrobus.cdmx.gob.mx, siguiendo el siguiente formato: Nombre del archivo_Nombre del candidato_fecha en la que lo estás enviando. Por ejemplo: CV_JuanPérez_19febrero2026.

“No olvides escribir en el asunto del correo la vacante de tu interés, en caso de recibir más de una postulación, se descartará del proceso”, indican.

Las fechas que deberán tomar en cuenta

El Metrobús de la CDMX recomienda a los postulantes tomar en cuenta las siguientes fechas del proceso de selección:

Envío de documentos y verificación curricular: del 19 al 23 de marzo de 2026

del 19 al 23 de marzo de 2026 Pruebas psicométricas y de evaluación técnica: 24, 25 y 26 de marzo de 2026

24, 25 y 26 de marzo de 2026 Entrevista: del 26, 27, 30 y 31 de marzo de 2026

del 26, 27, 30 y 31 de marzo de 2026 Inicio: 16 de abril de 2026

Sueldos de 13 a 21 mil pesos brutos mensuales

Para estos cuatro trabajos dentro del Metrobús de la CDMX se ofrecen sueldos mensuales brutos de 13 mil a 21 mil pesos, con contratación por honorarios asimilables a salarios.

Los sueldos específicos para las vacantes son los siguientes:

Analista de contratos, servicios y pagos

Salario bruto mensual: 13 mil 237 pesos

Salario neto mensual: 11 mil 849.76 pesos

Auxiliar en servicios y gestión contable

Salario bruto mensual: 13 mil 939 pesos

Salario neto mensual: 12 mil 354.52 pesos

Supervisor programador en línea

Salario bruto mensual: 18 mil 700 pesos

Salario neto mensual: 16 mil 98.58 pesos

Coordinador operativo de electromovilidad

Salario bruto mensual: 21 mil 300 pesos

Salario neto mensual: 18 mil 69.86 pesos

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