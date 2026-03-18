Evita robos: SSC-CDMX brinda acompañamiento policial en compra o venta de autos

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Policía de la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Con el objetivo de prevenir robos y fraudes durante transacciones de alto valor, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) puso a disposición de la ciudadanía un servicio de acompañamiento policial para la compra o venta de vehículos, así como para el retiro de grandes cantidades de dinero.

Este apoyo puede solicitarse a través de la aplicación Mi Policía, donde usuarios pueden pedir la presencia de elementos de seguridad que resguarden el traslado o la operación, reduciendo el riesgo de ser víctima de delitos.

Ofrecen acompañamiento policial para la compra o venta de vehículos en la CDMX

La dependencia capitalina señaló que este servicio es gratuito y forma parte de las acciones para reforzar la seguridad en operaciones que suelen realizarse en efectivo, especialmente en espacios públicos o puntos de encuentro acordados entre particulares.

Las autoridades recomendaron a la población utilizar este acompañamiento, evitar acudir solos a las citas, verificar la identidad de la contraparte y preferir lugares seguros y vigilados para concretar la compra o venta de automóviles.

Con estas medidas, la SSC busca brindar mayor confianza a los ciudadanos y disminuir los delitos relacionados con transacciones comerciales en la capital del país.

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