La CDMX pagará 18 mil pesos a hombres de 60 y 64 años en 2026 con esta pensión
La Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años en la Ciudad de México otorgará hasta 18 mil pesos en 2026, distribuidos en pagos bimestrales de 3 mil pesos, de acuerdo con las reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial.
El programa forma parte de la política social del Gobierno capitalino y busca apoyar a hombres adultos mayores que aún no acceden a la pensión federal para personas de 65 años y más.
Requisitos para la Pensión Hombres Bienestar 2026
Para registrarse en la Pensión Hombres Bienestar 2026, se debe:
- Ser residente de la Ciudad de México
- Tener 63 años cumplidos y no más de 64 años y 10 meses al momento de la inscripción
- Manifestar interés en recibir el apoyo
Aunque el programa está dirigido a hombres de 60 a 64 años, en 2026 se priorizará a quienes tengan 63 y 64 años.
Documentos obligatorios para el registro
Para completar la inscripción se debe entregar:
- Identificación oficial con fotografía (INE, IMSS, ISSSTE, INAPAM, cartilla militar, licencia, entre otras)
- Comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses)
- Acta de nacimiento (si la fecha no aparece en la identificación)
- CURP (si no es visible en la identificación)
- Solicitud de ingreso proporcionada por SEBIEN
Los documentos originales solo se presentan para cotejo.
¿Cuánto dinero entrega la Pensión Hombres Bienestar?
En 2026 el apoyo será de:
- 18 mil pesos al año, en 6 pagos bimestrales de 3 mil pesos, para al menos 77 mil beneficiarios
- También habrá apoyos por 15 mil pesos anuales, en 5 pagos bimestrales, para otro grupo de beneficiarios
La incorporación será por periodos durante el año hasta alcanzar la meta presupuestal. El programa busca cubrir más del 90% del grupo de 60 a 64 años de forma progresiva.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.