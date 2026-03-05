La CDMX pagará 18 mil pesos a hombres de 60 y 64 años en 2026 con esta pensión

GENERANDO AUDIO...

La Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años en la Ciudad de México otorgará hasta 18 mil pesos en 2026, distribuidos en pagos bimestrales de 3 mil pesos, de acuerdo con las reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial.

El programa forma parte de la política social del Gobierno capitalino y busca apoyar a hombres adultos mayores que aún no acceden a la pensión federal para personas de 65 años y más.

Requisitos para la Pensión Hombres Bienestar 2026

Para registrarse en la Pensión Hombres Bienestar 2026, se debe:

Ser residente de la Ciudad de México

Tener 63 años cumplidos y no más de 64 años y 10 meses al momento de la inscripción

al momento de la inscripción Manifestar interés en recibir el apoyo

Aunque el programa está dirigido a hombres de 60 a 64 años, en 2026 se priorizará a quienes tengan 63 y 64 años.

Documentos obligatorios para el registro

Para completar la inscripción se debe entregar:

Identificación oficial con fotografía (INE, IMSS, ISSSTE, INAPAM, cartilla militar, licencia, entre otras)

Comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses)

Acta de nacimiento (si la fecha no aparece en la identificación)

CURP (si no es visible en la identificación)

Solicitud de ingreso proporcionada por SEBIEN

Los documentos originales solo se presentan para cotejo.

¿Cuánto dinero entrega la Pensión Hombres Bienestar?

En 2026 el apoyo será de:

18 mil pesos al año , en 6 pagos bimestrales de 3 mil pesos , para al menos 77 mil beneficiarios

, en , para al menos 77 mil beneficiarios También habrá apoyos por 15 mil pesos anuales, en 5 pagos bimestrales, para otro grupo de beneficiarios

La incorporación será por periodos durante el año hasta alcanzar la meta presupuestal. El programa busca cubrir más del 90% del grupo de 60 a 64 años de forma progresiva.

