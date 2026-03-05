La CDMX pagará 18 mil pesos a hombres de 60 y 64 años en 2026 con esta pensión

La Pensión Hombres Bienestar 2026 dará hasta 18 mil pesos en CDMX; estos son los requisitos y documentos.
La Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años en la Ciudad de México otorgará hasta 18 mil pesos en 2026, distribuidos en pagos bimestrales de 3 mil pesos, de acuerdo con las reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial.

El programa forma parte de la política social del Gobierno capitalino y busca apoyar a hombres adultos mayores que aún no acceden a la pensión federal para personas de 65 años y más.

Requisitos para la Pensión Hombres Bienestar 2026

Para registrarse en la Pensión Hombres Bienestar 2026, se debe:

  • Ser residente de la Ciudad de México
  • Tener 63 años cumplidos y no más de 64 años y 10 meses al momento de la inscripción
  • Manifestar interés en recibir el apoyo

Aunque el programa está dirigido a hombres de 60 a 64 años, en 2026 se priorizará a quienes tengan 63 y 64 años.

Documentos obligatorios para el registro

Para completar la inscripción se debe entregar:

  • Identificación oficial con fotografía (INE, IMSS, ISSSTE, INAPAM, cartilla militar, licencia, entre otras)
  • Comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses)
  • Acta de nacimiento (si la fecha no aparece en la identificación)
  • CURP (si no es visible en la identificación)
  • Solicitud de ingreso proporcionada por SEBIEN

Los documentos originales solo se presentan para cotejo.

¿Cuánto dinero entrega la Pensión Hombres Bienestar?

En 2026 el apoyo será de:

  • 18 mil pesos al año, en 6 pagos bimestrales de 3 mil pesos, para al menos 77 mil beneficiarios
  • También habrá apoyos por 15 mil pesos anuales, en 5 pagos bimestrales, para otro grupo de beneficiarios

La incorporación será por periodos durante el año hasta alcanzar la meta presupuestal. El programa busca cubrir más del 90% del grupo de 60 a 64 años de forma progresiva.

